Ръководителят на Турската агенция за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) Али Хамза Пехливан съобщи, че от октомври 2023 г. страната е доставила общо 101 271 тона хуманитарна помощ за Газа.

На пресконференция в централата на AFAD, Пехливан отбеляза, че от началото на безмилостните атаки на Израел срещу палестинските територии на 7 октомври 2023 г., над 61 000 души са загубили живота си, повече от 151 000 са ранени, а 2 милиона са принудени да напуснат домовете си.

„Тези атаки, които пренебрегват човешкото достойнство, правят достъпа до базови хуманитарни нужди невъзможен“, заяви Пехливан и добави: „Тази жестокост, извършвана пред очите на света, е позор за нашата епоха и крах на човечността. Тези, които се опитват да я оправдаят като легитимна защита, ще останат в историята като съучастници в тези престъпления. Всяко дипломатическо мълчание споделя отговорността за пролятата кръв, особено тази на децата.“

Пехливан уточни, че AFAD следи отблизо ситуацията и освен помощта, предоставена от собствени ресурси, координира доставките на хуманитарни материали, осигурени от Министерството на здравеопазването, Турския червен полумесец, неправителствени организации и други институции, които се доставят до региона по въздух и море.

Той обясни, че от март насам граничните пунктове на Газа са затворени дори за хуманитарна помощ, но на 27 юли е разрешен ограничен и планиран достъп за камиони с помощ. Оттогава насам, координираните от AFAD доставки отново достигат до Газа.

Операции за помощ и подкрепа

Пехливан заяви, че помощните материали, изпратени по-рано до египетския град Ал-Ариш, се съхраняват там. Той отбеляза: „Служителите на AFAD, работещи на граничния пункт Рафах, полагат интензивни, търпеливи и предизвикателни усилия за прехвърляне на тези доставки към Газа.“

„Само през последните 11 дни 178 турски камиона с помощ са преминали от Ал-Ариш в Газа. Основната част от помощта включва брашно, храна, бебешка формула, лекарства и хигиенни продукти. Освен това конвой от 500 камион а— около 60% от тях с храна и 40% с материали за подслон — е готов в складовете в Ал-Ариш и чака да бъде изпратен за Газа. Това усилие ясно демонстрира решимостта на Тюркийе и непоколебимата подкрепа за палестинския народ“, добави той.

Пехливан подчерта, че под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган, Тюркийе, Министерството на вътрешните работи чрез AFAD и в координация с Министерството на външните работи, е предприела международни действия и е стартирала хуманитарни операции в отговор на хуманитарната криза, причинена от атаките на Израел срещу Газа.