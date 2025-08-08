Ръководителят на Турската агенция за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) Али Хамза Пехливан съобщи, че от октомври 2023 г. страната е доставила общо 101 271 тона хуманитарна помощ за Газа.
На пресконференция в централата на AFAD, Пехливан отбеляза, че от началото на безмилостните атаки на Израел срещу палестинските територии на 7 октомври 2023 г., над 61 000 души са загубили живота си, повече от 151 000 са ранени, а 2 милиона са принудени да напуснат домовете си.
„Тези атаки, които пренебрегват човешкото достойнство, правят достъпа до базови хуманитарни нужди невъзможен“, заяви Пехливан и добави: „Тази жестокост, извършвана пред очите на света, е позор за нашата епоха и крах на човечността. Тези, които се опитват да я оправдаят като легитимна защита, ще останат в историята като съучастници в тези престъпления. Всяко дипломатическо мълчание споделя отговорността за пролятата кръв, особено тази на децата.“
Пехливан уточни, че AFAD следи отблизо ситуацията и освен помощта, предоставена от собствени ресурси, координира доставките на хуманитарни материали, осигурени от Министерството на здравеопазването, Турския червен полумесец, неправителствени организации и други институции, които се доставят до региона по въздух и море.
Той обясни, че от март насам граничните пунктове на Газа са затворени дори за хуманитарна помощ, но на 27 юли е разрешен ограничен и планиран достъп за камиони с помощ. Оттогава насам, координираните от AFAD доставки отново достигат до Газа.
Операции за помощ и подкрепа
Пехливан заяви, че помощните материали, изпратени по-рано до египетския град Ал-Ариш, се съхраняват там. Той отбеляза: „Служителите на AFAD, работещи на граничния пункт Рафах, полагат интензивни, търпеливи и предизвикателни усилия за прехвърляне на тези доставки към Газа.“
„Само през последните 11 дни 178 турски камиона с помощ са преминали от Ал-Ариш в Газа. Основната част от помощта включва брашно, храна, бебешка формула, лекарства и хигиенни продукти. Освен това конвой от 500 камион а— около 60% от тях с храна и 40% с материали за подслон — е готов в складовете в Ал-Ариш и чака да бъде изпратен за Газа. Това усилие ясно демонстрира решимостта на Тюркийе и непоколебимата подкрепа за палестинския народ“, добави той.
Пехливан подчерта, че под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган, Тюркийе, Министерството на вътрешните работи чрез AFAD и в координация с Министерството на външните работи, е предприела международни действия и е стартирала хуманитарни операции в отговор на хуманитарната криза, причинена от атаките на Израел срещу Газа.
„Конвоите с помощ носят и достойнството на човечеството“
Пехливан похвали решителното лидерство и визията на президента Ердоган като силен израз на защита на човешкото достойнство. „От началото на конфликта нашата страна е изпратила 14 хуманитарни полета и 16 кораба с помощ за Газа. Общо 101 271 тона помощ е достигнала до региона. Тези конвои с помощ носят не само храна и хуманитарни материали, но и достойнството на човечеството“, подчерта той.
Пехливан припомни и кампаниите на AFAD за подкрепа на палестинците, включително „Надежда за Палестина“ (2018), „Време е да споделим за Палестина“ (2019) и „Ръка за ръка за Палестина“ (2023).
Кампанията „Ръка за ръка за Газа“, стартирана през февруари, продължава с щедрата подкрепа на обществото, която допринася за критично важни доставки на помощ за Газа. Пехливан благодари на гражданите за техните дарения.
Той подробно описа помощта, изпратена от октомври 2023 г., включително осем полеви болници, 53 линейки/спасителни превозни средства, 1 451 генератора, 351 контейнера за живеене, 245 тона медицински материали, три мобилни кухни, 25 729 тона храна, 65 270 тона брашно, 3 171 тона питейна вода, 550 тона почистващи материали, 281 000 хигиенни комплекта, 25 180 палатки, 113 608 одеяла, над 19 000 спални чувала, 151 000 материали за подслон, над 469 000 облекла и повече от 1 000 комплекта играчки.
„Съвестта на света“
Пехливан отбеляза, че AFAD, отговарящ за координацията на международната хуманитарна помощ, е оказал помощ в повече от 82 страни на пет континента.
„Нашата страна е сред водещите донори на хуманитарна помощ спрямо своя брутен национален доход“, подчерта той.
„Тюркийе се превърна в съвестта на света в това отношение. Вярвайки, че само сълзите не са достатъчни срещу потисничеството, Тюркийе продължава да говори там, където човечеството мълчи, като подава ръка на потиснатите. Ние сме потомци на народ, който винаги застава на страната на онеправданите, никога не се подчинява на потисника и стои твърдо срещу несправедливостта.“
Пехливан увери, че страната ще продължи да подкрепя Палестина и нейния народ с думите: „Нашата страна ще продължи да бъде гласът на добротата и човечността, като подава ръка на състрадание и надежда на нуждаещите се.“