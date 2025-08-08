Текущата инициатива за „Тюркийе без терор“ не представлява „процес на преговори“ с терористичната група ПКК, а по-скоро национално усилие за определяне на следващите стъпки след неотдавнашното обявяване на разпускането на групата, заяви председателят на парламента на страната.

„Нека бъда ясен: това не са преговори“, каза Нуман Куртулмуш в четвъртък по време на събитие в Великото национално събрание на Тюркийе (TBMM).

„Този процес е свързан с оценка на новата реалност след решението на терористичната организация да се разпусне и с идентифициране на стъпките, които могат да бъдат предприети под покрива на Парламента – винаги под авторитета и волята на Общото събрание.“

Куртулмуш направи тези изказвания в присъствието на ветерани и семейства на загинали войници, като призна възможните притеснения около процеса.

„Ние не водим разговори с терористична група. Напротив, преоценяваме пътя напред, за да осигурим Тюркийе без тероризъм“, каза той.

Неговите коментари идват след като президентът Реджеп Тайип Ердоган на 12 юли обяви началото на „нов етап“ в историята на страната, след решението на ПКК да сложи оръжие, слагайки край на 47-годишната си терористична кампания.

ПКК, обявена за терористична организация от Тюркийе, САЩ и Европейския съюз, проведе конгрес през май и обяви своето разпускане. Това решение дойде след призив през февруари от страна на намиращия се в затвор главатар на организацията, Абдуллах Йоджалан, за прекратяване на дългогодишните атаки.