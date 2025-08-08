Турският външен министър Хакан Фидан пристигна в сирийската столица Дамаск за високопоставено посещение, насочено към засилване на сътрудничеството между Тюркийе и Сирия.
В четвъртък Фидан се срещна със сирийския президент Ахмад ал-Шараа, външния министър Асад Хасан ал-Шайбани и други високопоставени представители по време на визитата си.
Посещението отбелязва още един важен етап в задълбочаването на отношенията между Анкара и Дамаск, осем месеца след падането на режима на Асад и началото на нов политически етап в Сирия.
Според дипломатически източници, разговорите ще се съсредоточат върху преглед на постигнатия напредък в двустранните отношения през последните месеци и изследване на нови възможности за сътрудничество в различни сектори, включително сигурност, възстановяване и регионална стабилност.
Възстановяване на Сирия, съвместни усилия срещу тероризма
Една от ключовите теми в дневния ред е възстановяването и икономическото възраждане на Сирия, област, в която Тюркийе е обещала техническа и логистична подкрепа.
Източниците посочват, че двете страни ще оценят и текущото сътрудничество в борбата с тероризма, особено срещу ДАЕШ и ПКК/ЙПГ, групировки, които Анкара смята за пряка заплаха за националната си сигурност поради дейностите им в североизточна Сирия.
Регионалната динамика също ще бъде обсъдена, с акцент върху военните действия и реториката на Израел, които и двете страни разглеждат като дестабилизиращ фактор за Сирия и по-широкия регион.
Подкрепа за дългосрочна сигурност и стабилност
Дипломатически източници подчертават, че настоящият период предоставя възможност за Тюркийе и Сирия да обединят усилията си в подкрепа на общи интереси, особено за насърчаване на дългосрочна сигурност и стабилност.
„Приоритетът на Тюркийе е да се възползва от тези възможности по начин, който подкрепя възстановяването на Сирия и укрепва двустранното сътрудничество“, заяви един от официалните представители.