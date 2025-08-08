Турският външен министър Хакан Фидан пристигна в сирийската столица Дамаск за високопоставено посещение, насочено към засилване на сътрудничеството между Тюркийе и Сирия.

В четвъртък Фидан се срещна със сирийския президент Ахмад ал-Шараа, външния министър Асад Хасан ал-Шайбани и други високопоставени представители по време на визитата си.

Посещението отбелязва още един важен етап в задълбочаването на отношенията между Анкара и Дамаск, осем месеца след падането на режима на Асад и началото на нов политически етап в Сирия.

Според дипломатически източници, разговорите ще се съсредоточат върху преглед на постигнатия напредък в двустранните отношения през последните месеци и изследване на нови възможности за сътрудничество в различни сектори, включително сигурност, възстановяване и регионална стабилност.

Възстановяване на Сирия, съвместни усилия срещу тероризма

Една от ключовите теми в дневния ред е възстановяването и икономическото възраждане на Сирия, област, в която Тюркийе е обещала техническа и логистична подкрепа.