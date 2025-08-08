Министърът на външните работи на Тюркийе Хакан Фидан ще посети Египет на 9 август. Предвидено е в рамките на визитата Фидан да бъде приет и от египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси.
Посещението съвпада със 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни и е второто посещение на Фидан в Кайро тази година, след участието му в срещата на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) и Контактната група на Арабската лига за Газа организирана на 23ти март.
Египетският външен министър Бадр Абделати по-рано пристигна на официално посещение в Тюркийе на 4 февруари, а двамата министри се срещнаха за последно през юни по време на 51-вата сесия на Съвета на външните министри на ОИС в Истанбул.
Кризата в Газа е основна тема
Разговорите в Кайро ще се фокусират върху двустранните отношения, регионалните развития и укрепването на многопластовото сътрудничество между двете страни.
Очаква се кризата в Газа да доминира в дискусиите, като двете страни ще обменят мнения относно преговорите за прекратяване на огъня между Хамас и Израел, посредничени от Египет, Катар и Съединените щати, както и ще координират усилия за осигуряване на непрекъсната доставка на хуманитарна помощ.
Очаква се Фидан също да подчертае, че действията на Израел подкопават решението за две държави и че последните му стъпки към анексиране на Газа са най-големите препятствия пред регионалния мир и стабилност.
Министрите ще прегледат резултатите от Международната конференция за Палестина, проведена в Ню Йорк от 28 до 30 юли с участието на Тюркийе, и ще обсъдят сътрудничеството в подкрепа на възстановяването на Газа — инициатива, която Тюркийе подкрепи по време на среща на ОИС в Джеда по-рано тази година.
Регионални и двустранни приоритети
Разговорите ще обхванат също развитието на събитията в Либия, Судан, Сомалия и други региони на Северна и Източна Африка, както и региона на Сахел, като ще се бъдат обсъдени пътищата и возможностите на двете страни за допринасянето за регионалната стабилност.
Двустранните отношения между Тюркийе и Египет набраха инерция през последните години чрез чести контакти и взаимни посещения.
Тази година отбелязва стогодишнината от установяването на дипломатически връзки, като следващата среща на Съвета за стратегическо сътрудничество на високо равнище е планирана за 2026 г. под съпредседателството на президентите Реджеп Тайип Ердоган и Абдел Фатах ал-Сиси. Първата среща се проведе в Анкара през септември 2024 г.
Египет остава най-големият търговски партньор на Тюркийе в Африка, като двустранната търговия достигна 8,8 милиарда долара през 2024 г. Двете страни целят да увеличат тази сума до 15 милиарда долара през следващите години. Турските инвестиции в Египет са оценени на около 3,5 милиарда долара.
Посещението се провежда в момент на подновено дипломатическо ангажиране между Анкара и Кайро, като кризата в Газа играе централна роля за тяхното сътрудничество.