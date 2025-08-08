Министърът на външните работи на Тюркийе Хакан Фидан ще посети Египет на 9 август. Предвидено е в рамките на визитата Фидан да бъде приет и от египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси.

Посещението съвпада със 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни и е второто посещение на Фидан в Кайро тази година, след участието му в срещата на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) и Контактната група на Арабската лига за Газа организирана на 23ти март.

Египетският външен министър Бадр Абделати по-рано пристигна на официално посещение в Тюркийе на 4 февруари, а двамата министри се срещнаха за последно през юни по време на 51-вата сесия на Съвета на външните министри на ОИС в Истанбул.

Кризата в Газа е основна тема

Разговорите в Кайро ще се фокусират върху двустранните отношения, регионалните развития и укрепването на многопластовото сътрудничество между двете страни.

Очаква се кризата в Газа да доминира в дискусиите, като двете страни ще обменят мнения относно преговорите за прекратяване на огъня между Хамас и Израел, посредничени от Египет, Катар и Съединените щати, както и ще координират усилия за осигуряване на непрекъсната доставка на хуманитарна помощ.

Очаква се Фидан също да подчертае, че действията на Израел подкопават решението за две държави и че последните му стъпки към анексиране на Газа са най-големите препятствия пред регионалния мир и стабилност.

Министрите ще прегледат резултатите от Международната конференция за Палестина, проведена в Ню Йорк от 28 до 30 юли с участието на Тюркийе, и ще обсъдят сътрудничеството в подкрепа на възстановяването на Газа — инициатива, която Тюркийе подкрепи по време на среща на ОИС в Джеда по-рано тази година.