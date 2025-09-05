СВЯТ
2 мин. четене
Сирия стартира Фонд за развитие след Асад
Президент Ахмед ал Шараа заяви, че Сирийският фонд за развитие ще бъде ключов инструмент за възстановяването на Сирия.
Ал Шараа заявява, че фондът ще бъде изключително прозрачен и ще разкрива всички средства, изразходвани за стратегически проекти. / Reuters
5 септември 2025

Сирийският президент Ахмед ал Шараа обяви стартирането на Сирийския фонд за развитие, като заяви, че той ще бъде ключов инструмент за възстановяване на страната.

Съобщението беше направено в четвъртък по време на церемонията по откриването на фонда в Цитаделата на Дамаск, столицата на страната, според Сирийската арабска информационна агенция (SANA).

"Събираме се днес, за да обявим старта на Сирийския фонд за развитие, чрез който ви каним да вложите вашите щедри средства за възстановяване на това, което сваленото управление разруши, и да превърнем изгорената земя в зелена и просперираща държава," заяви ал Шараа в своето обръщение.

"Сваленият режим унищожи нашата икономика, ограби нашите средства, разруши домовете ни и прогони нашия народ в лагери и места за бежанци. Събираме се тук днес, за да излекуваме раните на обичаната Сирия, да я възстановим с помощта на нейния народ и да върнем разселените и бежанците на тяхната земя."

Ал Шараа добави, че фондът ще бъде изключително прозрачен и ще разкрива всички разходи, направени за стратегически проекти.

Минути след старта на фонда, даренията надхвърлиха 30 милиона долара, според кореспондент на SANA.

По-късно държавната телевизия Alikhbariya TV съобщи, че даренията са надминали 60 милиона долара около час след обявлението.

Башар ал Асад, лидер на Сирия в продължение на близо 25 години, избяга в Русия през декември 2024 г., с което приключи управлението на партията Баас, която беше на власт от 1963 г.

Нова преходна администрация, ръководена от ал Шараа, беше създадена през януари.

