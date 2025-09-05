Сирийският президент Ахмед ал Шараа обяви стартирането на Сирийския фонд за развитие, като заяви, че той ще бъде ключов инструмент за възстановяване на страната.

Съобщението беше направено в четвъртък по време на церемонията по откриването на фонда в Цитаделата на Дамаск, столицата на страната, според Сирийската арабска информационна агенция (SANA).

"Събираме се днес, за да обявим старта на Сирийския фонд за развитие, чрез който ви каним да вложите вашите щедри средства за възстановяване на това, което сваленото управление разруши, и да превърнем изгорената земя в зелена и просперираща държава," заяви ал Шараа в своето обръщение.

"Сваленият режим унищожи нашата икономика, ограби нашите средства, разруши домовете ни и прогони нашия народ в лагери и места за бежанци. Събираме се тук днес, за да излекуваме раните на обичаната Сирия, да я възстановим с помощта на нейния народ и да върнем разселените и бежанците на тяхната земя."

Ал Шараа добави, че фондът ще бъде изключително прозрачен и ще разкрива всички разходи, направени за стратегически проекти.