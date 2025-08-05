СВЯТ
2 мин. четене
Руанда приема до 250 депортирани лица от САЩ по плана на Тръмп за трета страна
Говорител на правителството на Руанда потвърди подробностите, но не предостави времева рамка за депортациите.
Говорителят на правителството на Руанда Йоланде Маколо по време на пресконференция в Кигали, Руанда. / Reuters
5 август 2025

Руанда се съгласи да приеме до 250 депортирани лица от Съединените щати в рамките на разширяващата се програма за депортиране в трети страни, въведена от администрацията на Доналд Тръмп, съобщи правителството на страната във вторник.

САЩ търсят още споразумения с африкански държави за приемане на депортирани лица в рамките на плановете на президента Доналд Тръмп да експулсира хора, които според него са влезли незаконно в страната и са „най-лошите от най-лошите“.

Говорителката на правителството на Руанда, Йоланде Маколо, потвърди подробностите в имейл. Тя не уточни веднага времевата рамка за депортациите.

САЩ вече са изпратили 13 имигранти в две други африкански държави – Южен Судан и Есватини. Освен това са депортирали стотици венецуелци и други лица в Коста Рика, Ел Салвадор и Панама.

Администрацията на Тръмп описа осемте мъже, изпратени в Южен Судан, и петте мъже, изпратени в Есватини миналия месец, като опасни престъпници, които са били осъдени за престъпления в САЩ. И двете държави отказаха да разкрият подробности за споразуменията си със САЩ.

Руанда, източноафриканска държава с население около 15 милиона души, сключи споразумение през 2022 г. с Обединеното кралство за приемане на мигранти, докато техните молби за убежище във Великобритания се обработват.

Това спорно споразумение беше критикувано от правозащитни организации и други като неетично и неприложимо и в крайна сметка беше отменено, след като Върховният съд на Великобритания постанови през 2023 г., че е незаконно.

През май Руанда заяви, че води преговори със САЩ за споразумение за депортация.

