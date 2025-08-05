Руанда се съгласи да приеме до 250 депортирани лица от Съединените щати в рамките на разширяващата се програма за депортиране в трети страни, въведена от администрацията на Доналд Тръмп, съобщи правителството на страната във вторник.

САЩ търсят още споразумения с африкански държави за приемане на депортирани лица в рамките на плановете на президента Доналд Тръмп да експулсира хора, които според него са влезли незаконно в страната и са „най-лошите от най-лошите“.

Говорителката на правителството на Руанда, Йоланде Маколо, потвърди подробностите в имейл. Тя не уточни веднага времевата рамка за депортациите.

САЩ вече са изпратили 13 имигранти в две други африкански държави – Южен Судан и Есватини. Освен това са депортирали стотици венецуелци и други лица в Коста Рика, Ел Салвадор и Панама.