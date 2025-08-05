Руанда се съгласи да приеме до 250 депортирани лица от Съединените щати в рамките на разширяващата се програма за депортиране в трети страни, въведена от администрацията на Доналд Тръмп, съобщи правителството на страната във вторник.
САЩ търсят още споразумения с африкански държави за приемане на депортирани лица в рамките на плановете на президента Доналд Тръмп да експулсира хора, които според него са влезли незаконно в страната и са „най-лошите от най-лошите“.
Говорителката на правителството на Руанда, Йоланде Маколо, потвърди подробностите в имейл. Тя не уточни веднага времевата рамка за депортациите.
САЩ вече са изпратили 13 имигранти в две други африкански държави – Южен Судан и Есватини. Освен това са депортирали стотици венецуелци и други лица в Коста Рика, Ел Салвадор и Панама.
Администрацията на Тръмп описа осемте мъже, изпратени в Южен Судан, и петте мъже, изпратени в Есватини миналия месец, като опасни престъпници, които са били осъдени за престъпления в САЩ. И двете държави отказаха да разкрият подробности за споразуменията си със САЩ.
Руанда, източноафриканска държава с население около 15 милиона души, сключи споразумение през 2022 г. с Обединеното кралство за приемане на мигранти, докато техните молби за убежище във Великобритания се обработват.
Това спорно споразумение беше критикувано от правозащитни организации и други като неетично и неприложимо и в крайна сметка беше отменено, след като Върховният съд на Великобритания постанови през 2023 г., че е незаконно.
През май Руанда заяви, че води преговори със САЩ за споразумение за депортация.