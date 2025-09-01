Най-голямата опозиционна партия в Тайланд трябваше да проведе среща на върха за определяне на нов премиер, за да реши кого да подкрепи, след като настоящият министър-председател беше отстранен със съдебно решение.

Конституционният съд на Тайланд отстрани министър-председателката Паетонгтарн Шинаватра от поста ѝ , след като установи, че тя е нарушила етичните стандарти в телефонен разговор с бившия премиер на Камбоджа, относно граничен спор..

Решенията оставиха Тайланд само с изпълняващ длъжността министър-председател и служебен кабинет, докато малцинствените групи се борят да си осигурят подкрепа за сформиране на ново правителство още в сряда.

Партията „Феу Тай“ на Паетонгтарн и консервативната партия „Бхумджайтай“, която се отказа от коалицията ѝ заради граничния спор, сега се борят за ключовите 143 парламентарни места на Народната партия.

Но Народната партия заяви, че подкрепата ѝ ще бъде обвързана с условието парламентът да бъде разпуснат за нови избори в рамките на четири месеца, което ще проправи пътя за още по-големи политически сътресения.

Съгласно конституцията на Тайланд, само кандидати, номинирани за министър-председател по време на последните общи избори през 2023 г., имат право да участват.

Феу Тай има само един възможен кандидат в списъка си с номинирани, бившия държавен прокурор Чайкасем Нитисири, докато Бхумджайтай издига кандидатурата на своя лидер Анутин Чарнвиракул.