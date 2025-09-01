Най-голямата опозиционна партия в Тайланд трябваше да проведе среща на върха за определяне на нов премиер, за да реши кого да подкрепи, след като настоящият министър-председател беше отстранен със съдебно решение.
Конституционният съд на Тайланд отстрани министър-председателката Паетонгтарн Шинаватра от поста ѝ , след като установи, че тя е нарушила етичните стандарти в телефонен разговор с бившия премиер на Камбоджа, относно граничен спор..
Решенията оставиха Тайланд само с изпълняващ длъжността министър-председател и служебен кабинет, докато малцинствените групи се борят да си осигурят подкрепа за сформиране на ново правителство още в сряда.
Партията „Феу Тай“ на Паетонгтарн и консервативната партия „Бхумджайтай“, която се отказа от коалицията ѝ заради граничния спор, сега се борят за ключовите 143 парламентарни места на Народната партия.
Но Народната партия заяви, че подкрепата ѝ ще бъде обвързана с условието парламентът да бъде разпуснат за нови избори в рамките на четири месеца, което ще проправи пътя за още по-големи политически сътресения.
Съгласно конституцията на Тайланд, само кандидати, номинирани за министър-председател по време на последните общи избори през 2023 г., имат право да участват.
Феу Тай има само един възможен кандидат в списъка си с номинирани, бившия държавен прокурор Чайкасем Нитисири, докато Бхумджайтай издига кандидатурата на своя лидер Анутин Чарнвиракул.
„Няма да гласуваме за най-добрия министър-председател, който да служи на народа“, каза лидерът на Народната партия Наттафонг Руенгпанявут преди партийното си събрание, насрочено за понеделник по обяд.
„Гласуваме за министър-председател, който ще разпусне парламента“, каза той, обещавайки, че членовете му няма да служат в нито един нов кабинет, който подкрепят.
Обсъжданията на партията може да отнемат повече от един ден, каза Наттафонг. „В нашата партия има различни мнения“, добави той.
Народната партия наследи партията „Движение напред“, която спечели най-много места на изборите в Тайланд през 2023 г., след като проведе кампания за намаляване на военното влияние и реформиране на строгите закони за обида срещу краля.
Опитът за облекчаване на кралските закони за обида доведе до разпускането на „Движение напред“ по съдебно решение и евентуални нови избори биха могли да доведат до възраждане на кампанията на Народната партия.