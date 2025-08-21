Федерален съдия в Ню Йорк отхвърли искането на Министерството на правосъдието да разсекрети записи от голямото жури, свързани със случая срещу осъдения и опозорен финансист Джефри Епстийн.

Решението на съдия Ричард Бърман в сряда бележи третия случай, в който федерален съдия блокира публикуването на подобни материали. Бърман, който председателстваше процеса за сексуални престъпления на Епстийн през 2019 г., остро критикува администрацията на Тръмп за това, че се опитва да разсекрети само малка част от записите, докато задържа много по-голяма колекция в свое притежание.

"Правителството е логичната страна, която трябва да направи цялостно разкриване на файловете на Епстийн пред обществото. В сравнение с това, настоящото искане за голямото жури изглежда като 'отклонение' от обхвата и мащаба на файловете на Епстийн, които са в притежание на правителството," написа Бърман.

Той заяви, че колекцията на правителството от приблизително 100 000 документа "засенчва" около 70-те страници от свидетелствата на голямото жури, които то се опитва да публикува, като нарече последните "само слухове за предполагаемото поведение на Джефри Епстийн".

Епстийн почина в килията си в Ню Йорк през 2019 г., докато чакаше процес. Той се беше признал за виновен през 2008 г. за набиране на непълнолетно лице за проституция. Властите определиха смъртта му като самоубийство, заключение, което беше потвърдено от Министерството на правосъдието през юли.