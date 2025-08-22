Израел обмисля да намали водоснабдяването на северната част на Газа, докато ремонтира тръбопроводи към южната част, като част от подготовката за изселването на палестинците от град Газа в рамките на по-широк план за окупация на анклава, съобщи държавният обществен оператор на страната.

KAN съобщи, че правителството на премиера Бенямин Нетаняху обмисля намаляване на водата, изпращана на север, докато работи по ремонта на два директни тръбопровода към южната част на Газа.

Този ход идва на фона на обвинения срещу Израел, че използва жаждата като оръжие в геноцида срещу Газа, заедно с принудителен глад и ограничения върху хуманитарната помощ.

От януари насам Израел е прекъснал водоснабдяването от националната водна компания Mekorot, един от последните останали източници за анклава, според Медийния офис на правителството на Газа.

На 9 март израелската армия също прекъсна последната електропреносна линия, захранваща централната инсталация за обезсоляване на вода южно от Дейр ал-Балах, което спря производството на питейна вода в голям мащаб и задълбочи кризата.

В сряда министърът на отбраната Израел Кац одобри военен план, наречен „Операция Колесниците на Гедеон 2“, за завземане на град Газа, въпреки продължаващите усилия за посредничество и приемането на предложение за прекратяване на огъня от страна на Хамас.