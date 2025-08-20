Група служители на Microsoft и активисти организираха протест пред централния офис на компанията в Редмън, настоявайки технологичният гигант да прекрати връзките си с израелската армия.

Демонстрантите се събраха на площада East Campus Plaza в Редмънд, преименувайки го на „Площад на убитите палестинчета“ и създадоха палатков лагер, за да привлекат внимание към това, което наричат съучастие на компанията в военни престъпления в Газа, съобщава „The Guardian“.

Акцията беше организирана от коалицията „No Tech for Apartheid“ — обединение на работници и застъпнически групи — под лозунга „No Azure for Apartheid“ — препратка към облачните услуги на Microsoft.

Протестиращите разположиха палатки, банери и маса за преговори, като поканиха ръководството на компанията да започне диалог.

В отворено писмо и съпътващ манифест с надслов „Няма да бъдем зъбни колела в израелската геноцидна машина: призив за работническа интифада“, организаторите призоваха служителите да протестират, да напуснат работните си места и да бойкотират, докато Microsoft не прекрати всички договори с израелското правителство и армия.

Това е най-видимата ескалация на вълната от вътрешно недоволство, която нараства от началото на 2024 година.

Предишни действия включват прекъсвания на събития на Microsoft, включително реч на изпълнителния директор Сатя Надела и ръководителя на отдела за ИИ Мустафа Сюлейман.