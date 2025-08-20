Група служители на Microsoft и активисти организираха протест пред централния офис на компанията в Редмън, настоявайки технологичният гигант да прекрати връзките си с израелската армия.
Демонстрантите се събраха на площада East Campus Plaza в Редмънд, преименувайки го на „Площад на убитите палестинчета“ и създадоха палатков лагер, за да привлекат внимание към това, което наричат съучастие на компанията в военни престъпления в Газа, съобщава „The Guardian“.
Акцията беше организирана от коалицията „No Tech for Apartheid“ — обединение на работници и застъпнически групи — под лозунга „No Azure for Apartheid“ — препратка към облачните услуги на Microsoft.
Протестиращите разположиха палатки, банери и маса за преговори, като поканиха ръководството на компанията да започне диалог.
В отворено писмо и съпътващ манифест с надслов „Няма да бъдем зъбни колела в израелската геноцидна машина: призив за работническа интифада“, организаторите призоваха служителите да протестират, да напуснат работните си места и да бойкотират, докато Microsoft не прекрати всички договори с израелското правителство и армия.
Това е най-видимата ескалация на вълната от вътрешно недоволство, която нараства от началото на 2024 година.
Предишни действия включват прекъсвания на събития на Microsoft, включително реч на изпълнителния директор Сатя Надела и ръководителя на отдела за ИИ Мустафа Сюлейман.
По-рано този месец The Guardian и израелското издание +972 разкриха, че израелската военна разузнавателна агенция за наблюдение, Unit 8200 използва услугата Azure за съхранение на огромен брой записи на телефонни разговори на палестинци, живеещи на Западния бряг и Газа.
Служителите също критикуваха решението на Microsoft да ограничи вътрешната употреба на термини като „Газа“, „геноцид“ и „апартейд“.
В отговор Microsoft заяви, че не е открила доказателства, че услугите Azure или инструментите за изкуствен интелект на компанията са били използвани в дейности, нанасящи вреди на цивилни.
Компанията не коментира публично протеста в Редмънд.
Протестът се провежда в момент, когато над 60 акционери на Microsoft — притежаващи акции на стойност около 80 милиона долара — са внесли резолюция, изискваща провеждането на одит за спазване на човешките права по договорите на Microsoft с израелски институции.
Очаква се предложението да бъде гласувано на годишното общо събрание на компанията през декември.
Протестиращите заявяват, че ще продължат да окупират площада, докато исканията им не бъдат изпълнени или докато не бъдат насилствено изгонени от площада.