Според публикация на сайта Declassifieduk.org, в началото на този месец, когато Израел уби палестинския журналист Анас ел-Шериф, Ройтерс излезе с новина със заглавие: „Израел уби журналист на Ал Джазира, когото нарече лидер на Хамас“.

В статията се посочва, че това заглавие е избрано въпреки факта, че ел-Шериф преди е работил за агенцията и е бил член на екипа на Ройтерс, носител на Пулицър за 2024 г.

Подобни случаи предизвикаха вълна от реакции в интернет, но и породиха загриженост сред част от служителите на агенцията, която от създаването си през 1851 г. в Лондон до днес достига аудитория от над един милиард души дневно.

Няколко служители на Ройтерс, пожелали анонимност поради от страх от репресии, споделиха пред Declassified за наблюдавани от тях произраелски пристрастия в редакционната политика на компанията.

Един от тях, който е редактор, подаде оставка около август 2024 г., като в изпратено до колеги писмо пише: „Докато следех новините за това, което наричаме войната между Израел и Хамас, осъзнах, че моите ценности не съвпадат с ценностите на агенцията.“

В писмото си той добавя и следното: „Приложих доклад…и отворено писмо, което аз и някои колеги изпратихме до ръководството на агенцията с надеждата, че Ройтерс спазва основните журналистически принципи, но сега разбирам, че е малко вероятно висшето ръководство да се промени или дори да спре активното потискане на критиките.“

От своя страна старшият директор по комуникациите на Ройтерс, Хедър Карпентър, отрече пред Declassified да е получавала подобно писмо.

Но източник от Ройтерс заяви пред Declassified следното: „Няколко седмици след атаката на 7 октомври няколко журналисти на Ройтерс забелязаха липса на обективност в отразяването ни на войната между Израел и Газа.“

„В отговор група журналисти – работещи на пълен работен ден – проведоха обширно вътрешно проучване, като изпълниха както количествен, така и качествен анализ.“

“Констатациите формират основата на отворено писмо, споделено вътрешно за идентифициране и свързване на журналисти в редакцията, посветени на укрепването на журналистическото разбиране на Ройтерс за Газа”

Вътрешното им проучване, видяно от Declassified, анализира 499 доклада с етикет „Израел-Палестина“, публикувани между 7 октомври и 14 ноември 2023 г.

Установено е последователно предпочитание към отразяване на истории, засегнали израелци, вместо палестинци, въпреки че броят на загиналите палестинци в Газа надхвърля 11 000 — около десет пъти повече от израелските жертви.

Според здравното министерство в Газа най-новите данни сочат около 62 000 загинали, като реалният брой се очаква да е тройно по-висок.

Журналистите също така поставят под въпрос защо Ройтерс не отразява по-обстойно твърденията на експерти за извършен от Израел геноцид в Газа, сравнявайки подхода им с начина, по който агенцията отразява обвиненията към Русия за действията ѝ в Украйна.

Авторите на доклада критикуват и забраната за употреба на думата „Палестина“, която според тях е ясен пример за скрито пристрастие. Те посочват, че въпреки че Палестина не е призната като държава в някои западни страни, това не означава, че не съществува като реално място.

Ръководството на Ройтерс не отговори на въпросите на Declassified относно това дали са приели препоръките от вътрешното проучване.

Критика за „некритично отразяване“

До май тази година в стиловото ръководство на Ройтерс се забелязваха някои промени, отразяващи вътрешните критики.