СВЯТ
Руски GPS смущения нарушиха 123 000 полета над въздушното пространство на Балтика
Само през април намесата засегна 27,4 процента от полетите в региона.
Расте безпокойството, след като предполагаемо руско блокиране изведе от строя GPS системите на самолет, превозващ президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. / Reuters
8 септември 2025

Близо 123 000 полета над въздушното пространство на Балтика са били засегнати от руски смущения на навигационните сигнали през първите четири месеца на 2025 г., според доклад на правителствата от региона до Международната организация за гражданска авиация.

Разкритията, направени от шведския телевизионен канал SVT, показват рязко увеличение на инцидентите, които застрашават търговската авиация в момент на нарастващо напрежение между ЕС и Москва.

Само през април средно 27,4 процента от полетите в региона са изпитали смущения, съобщиха шведските власти. Разследващите са проследили източника на смущенията до Русия.

„Считаме ситуацията за сериозна, тъй като виждаме, че инцидентите със смущения продължават да се увеличават“, заяви Андреас Холмгрен, ръководител на авиационния отдел на Шведската транспортна агенция, пред SVT.

Нови сателити в ниска орбита за укрепване на отбраната

Тревогата нарасна миналия месец, когато предполагаеми руски смущения изключиха GPS системите на самолет, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Пилотите бяха принудени да кръжат почти час, преди да кацнат ръчно с помощта на хартиени карти на летище Пловдив в България.

Фон дер Лайен беше на обиколка в източните държави членки на ЕС, които Брюксел и НАТО разглеждат като предна линия срещу евентуална руска агресия.

Българските власти заявиха, че Москва стои зад смущенията, но отказаха да разследват допълнително. Комисарят по отбраната на ЕС Андриус Кубилиус обяви, че блокът ще разположи нови сателити в ниска орбита, за да укрепи отбраната и да подобри откриването на GPS смущения.

