Близо 123 000 полета над въздушното пространство на Балтика са били засегнати от руски смущения на навигационните сигнали през първите четири месеца на 2025 г., според доклад на правителствата от региона до Международната организация за гражданска авиация.

Разкритията, направени от шведския телевизионен канал SVT, показват рязко увеличение на инцидентите, които застрашават търговската авиация в момент на нарастващо напрежение между ЕС и Москва.

Само през април средно 27,4 процента от полетите в региона са изпитали смущения, съобщиха шведските власти. Разследващите са проследили източника на смущенията до Русия.

„Считаме ситуацията за сериозна, тъй като виждаме, че инцидентите със смущения продължават да се увеличават“, заяви Андреас Холмгрен, ръководител на авиационния отдел на Шведската транспортна агенция, пред SVT.

