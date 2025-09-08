СВЯТ
Прекъсвания на кабели в Червено море парализират достъпа до интернет в Азия и Близкия изток
Азия и Близкият изток изпитват забавяне на свързаността, тъй като кабелите в Червено море са изправени пред прекъсвания по време на продължаващото регионално напрежение.
Проблеми с интернет връзката засягат Индия, Пакистан и други страни. [Архивна снимка] / AP
8 септември 2025

Прекъсвания на подводни кабели в Червено море нарушиха достъпа до интернет в части от Азия и Близкия изток, съобщиха експерти, въпреки че причината за инцидента все още не е ясна.

Има опасения, че кабелите са били цел на кампания в Червено море, организирана от хутите, които описват действията си като опит да окажат натиск върху Израел да прекрати „геноцидната война“ в Газа. Въпреки това, хутите отрекоха да са атакували линиите в миналото.

Microsoft обяви чрез уебсайт за статус, че регионът на Близкия изток „може да изпита увеличена латентност поради прекъсвания на подводни кабели в Червено море.“

Компанията, базирана в Редмънд, Вашингтон, не даде допълнителни подробности, но заяви, че интернет трафикът, който не преминава през Близкия изток, „не е засегнат.“

NetBlocks, организация, която следи достъпа до интернет, съобщи, че „поредица от прекъсвания на подводни кабели в Червено море е влошила интернет свързаността в няколко държави,“ включително Индия и Пакистан.

Организацията посочи „проблеми, засягащи кабелните системи SMW4 и IMEWE близо до Джеда, Саудитска Арабия.“

Кабелът Southeast Asia–Middle East–Western Europe 4 се управлява от Tata Communications, част от индийския конгломерат. Кабелът India-Middle East-Western Europe се управлява от друг консорциум, ръководен от Alcatel-Lucent.

И двете компании все още не са отговорили на запитванията.

Саудитска Арабия не е признала незабавно прекъсването, а властите там не са отговорили на искания за коментар.

В Обединените арабски емирства, където се намират Дубай и Абу Даби, интернет потребители на държавните мрежи Du и Etisalat се оплакаха от по-бавни скорости на интернет. Правителството не е признало незабавно прекъсването.

Конфронтацията между Израел и хутите

Прекъсванията на линиите се случват в момент, когато хутите в Йемен продължават серия от атаки срещу Израел заради 23-месечната война в Газа.

Израел отговори с въздушни удари, включително един, който уби висши лидери на групировката.

В началото на 2024 г. международно признатото правителство на Йемен в изгнание твърди, че хутите са планирали атаки срещу подводни кабели в Червено море. Няколко кабела бяха прекъснати, но хутите отрекоха отговорност.

В неделя сутринта сателитният новинарски канал на хутите, Al Masirah, призна, че прекъсванията са се случили.

От ноември 2023 г. до декември 2024 г. хутите са атакували над 100 кораба с ракети и дронове. В кампанията си досега те са потопили четири съда и са убили най-малко осем моряци.

Хутите прекратиха атаките си по време на кратко примирие във войната. По-късно те станаха цел на интензивна няколкоседмична кампания от въздушни удари, наредена от президента на САЩ Доналд Тръмп, преди той да обяви, че е постигнато примирие с групировката.

През юли хутите потопиха два съда, убивайки най-малко четирима души на борда, като се смята, че други са задържани от групировката.

