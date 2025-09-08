Прекъсвания на подводни кабели в Червено море нарушиха достъпа до интернет в части от Азия и Близкия изток, съобщиха експерти, въпреки че причината за инцидента все още не е ясна.

Има опасения, че кабелите са били цел на кампания в Червено море, организирана от хутите, които описват действията си като опит да окажат натиск върху Израел да прекрати „геноцидната война“ в Газа. Въпреки това, хутите отрекоха да са атакували линиите в миналото.

Microsoft обяви чрез уебсайт за статус, че регионът на Близкия изток „може да изпита увеличена латентност поради прекъсвания на подводни кабели в Червено море.“

Компанията, базирана в Редмънд, Вашингтон, не даде допълнителни подробности, но заяви, че интернет трафикът, който не преминава през Близкия изток, „не е засегнат.“

NetBlocks, организация, която следи достъпа до интернет, съобщи, че „поредица от прекъсвания на подводни кабели в Червено море е влошила интернет свързаността в няколко държави,“ включително Индия и Пакистан.

Организацията посочи „проблеми, засягащи кабелните системи SMW4 и IMEWE близо до Джеда, Саудитска Арабия.“

Кабелът Southeast Asia–Middle East–Western Europe 4 се управлява от Tata Communications, част от индийския конгломерат. Кабелът India-Middle East-Western Europe се управлява от друг консорциум, ръководен от Alcatel-Lucent.

И двете компании все още не са отговорили на запитванията.

Саудитска Арабия не е признала незабавно прекъсването, а властите там не са отговорили на искания за коментар.