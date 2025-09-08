Сеул обяви, че преговорите за освобождаването на южнокорейските работници, задържани при скорошна имиграционна акция в Джорджия, САЩ, са приключили, като се отбелязва, че чартърен полет ще отпътува за САЩ веднага след финализирането на административните процедури, съобщи базираната в Сеул агенция Yonhap News.

Началникът на президентската администрация Канг Хун-сик направи изявлението по време на среща на високо равнище между управляващата Демократическа партия и правителството, подчертавайки, че чартърният самолет ще пътува до САЩ, за да върне задържаните работници у дома.

„Все още има административни процедури, които трябва да бъдат завършени,“ каза Канг. „След като процедурите бъдат приключени, чартърният самолет ще отпътува, за да върне нашите граждани.“

Общо 475 души бяха арестувани в рамките на това, което американските власти нарекоха криминално разследване на предполагаеми незаконни трудови практики. Повече от 300 от задържаните са южнокорейци.

Развитието настъпи, след като южнокорейски консулски служители започнаха в събота срещи с южнокорейски граждани, задържани при имиграционната акция на обект за производство на батерии за електрически превозни средства на Hyundai в Джорджия.