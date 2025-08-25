Баскетболна картичка с автографи на две от най-големите легенди на НБА – Майкъл Джордан и Коби Брайънт беше продадена за рекордната сума от 12,932 милиона долара на търг в американския щат Тексас.

Аукционната къща Heritage Auctions в американския град Далас обяви в неделя в платформата Екс, че колекционерската картичка, която е част от лимитирана серия и носи официалното наименование 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant, е поставила рекорд по време на съботния търг Summer Platinum Night Sports Auction.

"Интересът към нея беше огромен, като бяха получени общо 82 оферти, преди да се стигне до финалната рекордна сума от 12,932,000 долара" заявиха от аукционната къща.

Картата е уникална, тъй като включва портрети, автографи и емблеми от екипите на НБА на двамата баскетболни легенди. Това е единствената карта Dual Logoman, която представя Джордан и Брайънт, като емблемата от екипа на Джордан е в специален златен вариант.