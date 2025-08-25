Баскетболна картичка с автографи на две от най-големите легенди на НБА – Майкъл Джордан и Коби Брайънт беше продадена за рекордната сума от 12,932 милиона долара на търг в американския щат Тексас.
Аукционната къща Heritage Auctions в американския град Далас обяви в неделя в платформата Екс, че колекционерската картичка, която е част от лимитирана серия и носи официалното наименование 2007-08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant, е поставила рекорд по време на съботния търг Summer Platinum Night Sports Auction.
"Интересът към нея беше огромен, като бяха получени общо 82 оферти, преди да се стигне до финалната рекордна сума от 12,932,000 долара" заявиха от аукционната къща.
Картата е уникална, тъй като включва портрети, автографи и емблеми от екипите на НБА на двамата баскетболни легенди. Това е единствената карта Dual Logoman, която представя Джордан и Брайънт, като емблемата от екипа на Джордан е в специален златен вариант.
С тази сделка картичката на Джордан и Брайънт официално задмина досегашния първенец – картичка на бейзболната икона Мики Ментъл (Topps Mickey Mantle) от 1952 г. Тя беше продадена за 12.6 милиона долара през август 2022 г.
Въпреки впечатляващата си цена, баскетболната картичка остава на второ място в по-широката категория на най-скъпите спортни колекционерски вещи в историята, като отстъпва само на фланелката на бейзболната легенда Бейб Рут от Световните серии през 1932 г., продадена за внушителните 24.12 милиона долара през август 2024 г
Аукционната къща не разкри името на купувача.
Джордан често е смятан за най-великия играч в историята на НБА, където печели шест шампионски титли, докато Брайънт, друга баскетболна легенда, печели пет шампионски титли в кариерата си преди трагичната си смърт през януари 2020 година при катастрофа с хеликоптер.