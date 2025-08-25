Непрекъснатите валежи и тежките наводнения вече са разрушили стотици домове, пътища, мостове и значителна част от инфраструктурата и селскостопанските земи. Добитъкът също е погълнат от водната стихия.

Пострадалите хора сега се изправят пред още по-тежко изпитание – разпространението на болести, пренасяни чрез вода, и други заболявания, наред с психологическата травма.

Очакваната епидемия принуди правителството, здравните власти и неправителствените организации , особено в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва, да разкрият временни клиники и здравни лагери за борба с масовото разпространение на инфекции, предавани чрез вода, както и кожни заболявания.

Според Провинциалната служба за управление на бедствия, от 15 август насам проливните дъждове и свързаните с тях инциденти са отнели живота на над 400 души в провинцията.

„Ситуацията след наводненията е още по-опасна, тъй като заплахата от епидемия може да отнеме повече животи, отколкото самите наводнения“, предупреди д-р Абдул Гафур Шоро, генерален секретар на Пакистанската медицинска асоциация.

В интервю за агенция Анадолу, Шоро призова за спешен „план за мерки“, включващ осигуряване на чиста питейна вода и хигиенни условия.

„С оглед на настоящите хигиенни условия, не можем напълно да ограничим разпространението на болети и възможните жертви, но добре обмислен план може значително да намали мащаба на вторичното бедствие“ подчерта той.