Непрекъснатите валежи и тежките наводнения вече са разрушили стотици домове, пътища, мостове и значителна част от инфраструктурата и селскостопанските земи. Добитъкът също е погълнат от водната стихия.
Пострадалите хора сега се изправят пред още по-тежко изпитание – разпространението на болести, пренасяни чрез вода, и други заболявания, наред с психологическата травма.
Очакваната епидемия принуди правителството, здравните власти и неправителствените организации , особено в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва, да разкрият временни клиники и здравни лагери за борба с масовото разпространение на инфекции, предавани чрез вода, както и кожни заболявания.
Според Провинциалната служба за управление на бедствия, от 15 август насам проливните дъждове и свързаните с тях инциденти са отнели живота на над 400 души в провинцията.
„Ситуацията след наводненията е още по-опасна, тъй като заплахата от епидемия може да отнеме повече животи, отколкото самите наводнения“, предупреди д-р Абдул Гафур Шоро, генерален секретар на Пакистанската медицинска асоциация.
В интервю за агенция Анадолу, Шоро призова за спешен „план за мерки“, включващ осигуряване на чиста питейна вода и хигиенни условия.
„С оглед на настоящите хигиенни условия, не можем напълно да ограничим разпространението на болети и възможните жертви, но добре обмислен план може значително да намали мащаба на вторичното бедствие“ подчерта той.
Хиляди хора остават блокирани
Д-р Мохаммад Захид Латиф, ръководител на здравния отдел в една от най-големите неправителствени организации в страната – Фондация Ал Хидмат, съобщи за увеличение на случаите на водно предавани и кожни заболявания в засегнатите райони.
В интервю за Анадолската агенция той заяви: „Хиляди хора, главно деца, търсят помощ с оплаквания от диария, гастроентерит, денга, малария и кожни проблеми. Още хиляди (със сходни оплаквания) все още са блокирани в покрайнините поради разрушени пътища и мостове“.
Латиф подчерта и сериозните нужди от репродуктивно здраве и психично здраве сред засегнатото население:
„Много засегнати хора са докарани при нас с тежки травми и разстройства от стрес, причинени от преживяното бедствие“. Той добави, че физическите рани може да заздравеят за седмици или месеци, но психическите травми ще продължат дълго.
Подкрепяйки това мнение, говорителят на провинциалния здравен департамент Атаула Хан заяви, че правителството предприема стъпки за овладяване на проблема.
„Освен инфекциозните болести, хората хората са изправени и пред травми и остри стресови разстройства. За да се справим с проблема, провинциалното правителство изпрати специалисти психиатри в засегнатите от наводненията райони в сътрудничество с асоциации на психиатри“, каза Хан пред агенция Анадолу.