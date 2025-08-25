СВЯТ
Виетнам евакуира десетки хиляди граждани заради приближаването на тайфуна "Каджики"
Над 100 души са загинали или изчезнали при природни бедствия във Виетнам през първите 7 месеца на 2025 година, съобщи Министерството на земеделието на страната
Силен вятър и бурни вълни в района на Саня в Южен Китай / AP
25 август 2025

Десетки хиляди жители бяха евакуирани от крайбрежните райони на Виетнам в понеделник, заради приближаването на тайфуна "Каджики", който се очаква да удари централната част на страната с ветрове около 160 км/ч.

Тайфунът – петият, който засяга Виетнам тази година – в момента преминава над Южнокитайско море и разтърсва залива Тонкин, с вълни до 9,5 метра (31 фута).

Повече от 325 500 жители в пет крайбрежни провинции вече са евакуирани в училищата и обществените сгради, които са превърнати във временни убежища, съобщиха властите.

През нощта дъждовете наводниха крайбрежния град Вин, на сутринта улиците му бяха до голяма степен пусти, като повечето магазини и ресторанти бяха затворени, а жителите и собствениците на бизнеси изграждат бариери от чували с пясък.

До зори близо 30 000 души бяха евакуирани от региона, две летища за вътрешни полете бяха затворени и властите наредиха на всички кораби за риболов да се върнат в пристанищата.

Националния център за хидрометеорологични прогнози на Виетнам обяви, че стихията се очаква да достигне сушата около 13:00 ч. местно време (06:00 GMT) с ветрове от 157 км/ч (98 мили/ч).

Въпреки това, силата му се очаква да отслабне значително след това.

По-малко съдържание на океанска топлина

Центърът на САЩ за ранно предупреждение за тайфуни заяви, че условията предполагат „наближаваща тенденция на отслабване, тъй като системата се приближава към континенталния шелф на Тонкинския залив, където има по-малко съдържание на океанска топлина".

Над 10 полета по вътрешните линии бяха отменени в неделя, докато тропическият курорт на Китай, Хайнан, евакуира около 20 000 жители, докато тайфунът преминаваше на юг.

Основният град на острова, Саня, затвори туристическите обекти и спря бизнес операциите.

Според Министерството на земеделието на Виетнам над 100 души са загинали или изчезнали в резултат на природните бедствия през първите седем месеца на 2025 г.

Икономическите загуби са оценени на повече от 21 милиона долара.

Виетнам претърпя икономически загуби от 3,3 милиарда долара миналия септември в резултат на тайфуна “Яги”, който премина през северната част на страната и причини стотици жертви.

Учените казват, че причинената от човека климатична криза води до по-интензивни и непредсказуеми метеорологични модели, които могат да увеличат вероятността от разрушителни наводнения и бури, особено в тропиците.

