Десетки хиляди жители бяха евакуирани от крайбрежните райони на Виетнам в понеделник, заради приближаването на тайфуна "Каджики", който се очаква да удари централната част на страната с ветрове около 160 км/ч.

Тайфунът – петият, който засяга Виетнам тази година – в момента преминава над Южнокитайско море и разтърсва залива Тонкин, с вълни до 9,5 метра (31 фута).

Повече от 325 500 жители в пет крайбрежни провинции вече са евакуирани в училищата и обществените сгради, които са превърнати във временни убежища, съобщиха властите.

През нощта дъждовете наводниха крайбрежния град Вин, на сутринта улиците му бяха до голяма степен пусти, като повечето магазини и ресторанти бяха затворени, а жителите и собствениците на бизнеси изграждат бариери от чували с пясък.

До зори близо 30 000 души бяха евакуирани от региона, две летища за вътрешни полете бяха затворени и властите наредиха на всички кораби за риболов да се върнат в пристанищата.

Националния център за хидрометеорологични прогнози на Виетнам обяви, че стихията се очаква да достигне сушата около 13:00 ч. местно време (06:00 GMT) с ветрове от 157 км/ч (98 мили/ч).

Въпреки това, силата му се очаква да отслабне значително след това.

„По-малко съдържание на океанска топлина“