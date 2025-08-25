Новият президент на Южна Корея, И Дже-мьонг, ще се изправи пред ключов момент днес, когато ще ке срещне с лидера на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, за първата им среща на върха, докато десетилетният съюз между двете страни е подложен на изпитание от бързите геополитически промени.
Много неща зависят от срещата за И, който встъпи в длъжност през юни след предсрочни избори, свикани, след като неговият консервативен предшественик - почитан във Вашингтон за твърдата си позиция по отношение на Северна Корея - беше отстранен заради опит да въведе военно положение.
Икономиката на Южна Корея силно зависи от САЩ, като Вашингтон гарантира сигурността ѝ с войски и ядрено възпиране. И се надява да очертае балансиран път на сътрудничество със САЩ, без да се противопоставя на водещия търговски партньор Китай.
На път за САЩ И изпрати специална делегация в Пекин, която предаде послание, призоваващо за нормализиране на отношенията с Китай, които бяха обтегнати през последните години.
Южна Корея отдавна е обект на критики от Тръмп, който я нарича "машина за пари", възползваща се от американската военна защита.
Анализатори твърдят, че И ще се стреми да направи добро впечатление, да се свърже лично с Тръмп и най-вече, да избегне всякакви неприятни изненади.
"За И, среща без новини би била добра", отбеляза Виктор Ча от Центъра за стратегически и международни изследвания.
Като част от подготовката си за срещата на върха И посочи по време на полета си до Вашингтон, че е чел "Тръмп: Изкуството на сделката".
Под силен натиск от администрацията на Тръмп, миналия месец южнокорейските преговарящи постигнаха споразумение в последния момент, за да избегнат най-суровите нови американски мита, но все още трябва да уточнят детайлите на обещаните инвестиции за милиарди долари в САЩ.
Инвестиция в корабостроителница в САЩ
Южнокорейски представители се надяват подобни търговски преговори на работно ниво до голяма степен да бъдат оставени за други срещи.
"Има много важни теми в областта на сигурността”, заяви миналата седмица главният политически съветник на И - Ким Йон-бом. "Нашата позиция е, че търговията беше финализирана последния път. Надяваме се, че конкретните планове за изпълнение на търговията изобщо няма да бъдат включени в срещата на върха или поне ще бъдат опростени, ако бъдат обсъждани".
Няколко високопоставени служители, сред които министърът на външните работи, поеха към Вашингтон през уикенда, за да се опитат да уточнят окончателните подробности.
И, който пристигна във Вашингтон в неделя, ще акцентира върху някои от очакваните инвестиции на Южна Корея, когато посети корабостроителница във Филаделфия, собственост на южнокорейската Hanwha Group, след срещата на върха.
Сътрудничеството за подпомагане на затруднения американски корабостроителен сектор е част от широкото тарифно споразумение, постигнато между двете страни.