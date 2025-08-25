Новият президент на Южна Корея, И Дже-мьонг, ще се изправи пред ключов момент днес, когато ще ке срещне с лидера на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, за първата им среща на върха, докато десетилетният съюз между двете страни е подложен на изпитание от бързите геополитически промени.

Много неща зависят от срещата за И, който встъпи в длъжност през юни след предсрочни избори, свикани, след като неговият консервативен предшественик - почитан във Вашингтон за твърдата си позиция по отношение на Северна Корея - беше отстранен заради опит да въведе военно положение.

Икономиката на Южна Корея силно зависи от САЩ, като Вашингтон гарантира сигурността ѝ с войски и ядрено възпиране. И се надява да очертае балансиран път на сътрудничество със САЩ, без да се противопоставя на водещия търговски партньор Китай.

На път за САЩ И изпрати специална делегация в Пекин, която предаде послание, призоваващо за нормализиране на отношенията с Китай, които бяха обтегнати през последните години.

Южна Корея отдавна е обект на критики от Тръмп, който я нарича "машина за пари", възползваща се от американската военна защита.

Анализатори твърдят, че И ще се стреми да направи добро впечатление, да се свърже лично с Тръмп и най-вече, да избегне всякакви неприятни изненади.

"За И, среща без новини би била добра", отбеляза Виктор Ча от Центъра за стратегически и международни изследвания.

Като част от подготовката си за срещата на върха И посочи по време на полета си до Вашингтон, че е чел "Тръмп: Изкуството на сделката".

Под силен натиск от администрацията на Тръмп, миналия месец южнокорейските преговарящи постигнаха споразумение в последния момент, за да избегнат най-суровите нови американски мита, но все още трябва да уточнят детайлите на обещаните инвестиции за милиарди долари в САЩ.