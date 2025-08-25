СВЯТ
3 мин. четене
Южнокорейският президент И Дже-мьон ще се срещне днес с президента на САЩ Даналд Тръмп
И ще акцентира върху някои от очакваните инвестиции на Южна Корея в САЩ
Южнокорейският президент И Дже-мьон ще се срещне днес с президента на САЩ Даналд Тръмп
Президентът на Южна Корея И Дже-мионг / AP
25 август 2025

Новият президент на Южна Корея, И Дже-мьонг, ще се изправи пред ключов момент днес, когато ще ке срещне с лидера на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, за първата им среща на върха, докато десетилетният съюз между двете страни е подложен на изпитание от бързите геополитически промени.

Много неща зависят от срещата за И, който встъпи в длъжност през юни след предсрочни избори, свикани, след като неговият консервативен предшественик - почитан във Вашингтон за твърдата си позиция по отношение на Северна Корея - беше отстранен заради опит да въведе военно положение.

Икономиката на Южна Корея силно зависи от САЩ, като Вашингтон гарантира сигурността ѝ с войски и ядрено възпиране. И се надява да очертае балансиран път на сътрудничество със САЩ, без да се противопоставя на водещия търговски партньор Китай.

На път за САЩ И изпрати специална делегация в Пекин, която предаде послание, призоваващо за нормализиране на отношенията с Китай, които бяха обтегнати през последните години.

Южна Корея отдавна е обект на критики от Тръмп, който я нарича "машина за пари", възползваща се от американската военна защита.

Анализатори твърдят, че И ще се стреми да направи добро впечатление, да се свърже лично с Тръмп и най-вече, да избегне всякакви неприятни изненади.

"За И, среща без новини би била добра", отбеляза Виктор Ча от Центъра за стратегически и международни изследвания.

Като част от подготовката си за срещата на върха И посочи по време на полета си до Вашингтон, че е чел "Тръмп: Изкуството на сделката".

Под силен натиск от администрацията на Тръмп, миналия месец южнокорейските преговарящи постигнаха споразумение в последния момент, за да избегнат най-суровите нови американски мита, но все още трябва да уточнят детайлите на обещаните инвестиции за милиарди долари в САЩ.

Препоръчано
СвързаниTRT Global - Trump to host South Korean president on August 25: Seoul

Инвестиция в корабостроителница в САЩ

Южнокорейски представители се надяват подобни търговски преговори на работно ниво до голяма степен да бъдат оставени за други срещи.

"Има много важни теми в областта на сигурността, заяви миналата седмица главният политически съветник на И - Ким Йон-бом. "Нашата позиция е, че търговията беше финализирана последния път. Надяваме се, че конкретните планове за изпълнение на търговията изобщо няма да бъдат включени в срещата на върха или поне ще бъдат опростени, ако бъдат обсъждани".

Няколко високопоставени служители, сред които министърът на външните работи, поеха към Вашингтон през уикенда, за да се опитат да уточнят окончателните подробности.

И, който пристигна във Вашингтон в неделя, ще акцентира върху някои от очакваните инвестиции на Южна Корея, когато посети корабостроителница във Филаделфия, собственост на южнокорейската Hanwha Group, след срещата на върха.

Сътрудничеството за подпомагане на затруднения американски корабостроителен сектор е част от широкото тарифно споразумение, постигнато между двете страни.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us