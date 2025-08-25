СВЯТ
Израелски удари убиха най-малко четирима журналисти в медицинския комплекс Насър в Газа
Най-малко 244 журналисти и медийни работници са убити в Газа от началото на войната на Израел на 7 октомври 2023 г.
Журналист оглежда щетите на мястото на израелски удар по палатка, използвана от журналисти в град Газа, 11 август 2025 г. / Reuters
25 август 2025

Десет палестинци, включително четирима журналисти и един пожарникар, загинаха, а няколко други бяха ранени в понеделник при израелски удар върху медицинския комплекс Насър в Хан Юнис, южна Газа, според здравните власти и очевидци.

Официалната палестинска телевизия съобщи, че сред загиналите е нейният оператор Хусам ал-Масри, докато катарският канал Ал Джазира потвърди, че техният фотограф Мохамад Салама също е убит.

Медицински източник, цитиран от агенция Анадолу, също потвърди смъртта на фотожурналистката Мариам Абу Дака.

Фотожурналистът Моаз Абу Таха също загина при израелския удар, насочен към болницата.

В изявление на Палестинската гражданска защита се съобщава, че шофьор на пожарна кола е загинал по време на удара, а седем други от неговия екип са били ранени, докато се опитвали да спасят жертвите и да извадят телата.

Според кореспонденти на Анадолу израелската армия е насочила удара към горния етаж на спешното отделение, известно като етаж „Ал-Ясин“.

По-рано министерството на здравеопазването на Газа информира, че осем души са загинали, а няколко други са били ранени при атаката.

Министерството добави, че израелската армия е ударила четвъртия етаж на една от сградите на комплекса с две въздушни атаки, като втората е станала, докато спасителните екипи са пристигнали, за да евакуират ранените и да извадят загиналите.

Убийствата следват удара от 10 август в Газа, при който шестима журналисти от Ал Джазира загинаха. Израелските власти по-късно обвиниха един от загиналите, че е командир на Хамас, без да предоставят доказателства.

От началото на войната на Израел на 7 октомври 2023 г., най-малко 244 журналисти и медийни работници са били убити при израелски удари, според данни на TRT World.

Повече от 500 журналисти и медийни работници са били ранени, разселени или принудени да напуснат страната.

Израел отрича умишлено да атакува журналисти, но организации като Репортери без граници (RSF) и Международната федерация на журналистите (IFJ) осъждат това, което описват като „безпрецедентно насилие срещу журналисти“, и настояват за независими международни разследвания.

