Десет палестинци, включително четирима журналисти и един пожарникар, загинаха, а няколко други бяха ранени в понеделник при израелски удар върху медицинския комплекс Насър в Хан Юнис, южна Газа, според здравните власти и очевидци.

Официалната палестинска телевизия съобщи, че сред загиналите е нейният оператор Хусам ал-Масри, докато катарският канал Ал Джазира потвърди, че техният фотограф Мохамад Салама също е убит.

Медицински източник, цитиран от агенция Анадолу, също потвърди смъртта на фотожурналистката Мариам Абу Дака.

Фотожурналистът Моаз Абу Таха също загина при израелския удар, насочен към болницата.

В изявление на Палестинската гражданска защита се съобщава, че шофьор на пожарна кола е загинал по време на удара, а седем други от неговия екип са били ранени, докато се опитвали да спасят жертвите и да извадят телата.

Според кореспонденти на Анадолу израелската армия е насочила удара към горния етаж на спешното отделение, известно като етаж „Ал-Ясин“.

По-рано министерството на здравеопазването на Газа информира, че осем души са загинали, а няколко други са били ранени при атаката.