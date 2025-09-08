Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че отделни европейски лидери ще посетят Съединените щати в понеделник или вторник, за да обсъдят как да бъде разрешен конфликтът между Русия и Украйна.

Говорейки пред репортери след завръщането си от Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк, Тръмп също така заяви, че скоро ще разговаря с руския президент Владимир Путин.

„Определени европейски лидери ще дойдат в нашата страна в понеделник или вторник поотделно“, каза Тръмп.

Не беше ясно за кои лидери става въпрос, а Белият дом не отговори веднага на запитвания за повече подробности.