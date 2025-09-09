Африкански лидери откриха важна среща на върха за климата в Етиопия, заявявайки амбицията си да превърнат континента в глобален модел за устойчив растеж чрез зелени инвестиции, въпреки нарастващото разочарование от неизпълнени обещания за климатично финансиране и отслабваща международна солидарност.

Етиопският премиер Абий Ахмед в понеделник заяви пред делегатите на COP30, че бъдещето на Африка е в разработването на модел за развитие, основан на възобновяема енергия, улавяне на въглерод, критични минерали и устойчиво производство на храни.

„Ние не сме тук, за да преговаряме за нашето оцеляване. Тук сме, за да проектираме следващата климатична икономика на света,“ каза Абий, призовавайки лидерите да „вземат правилните решения сега“, за да може Африка да стане първият континент, който се индустриализира, без да унищожава своите екосистеми.

Абий също така предложи инициатива за климатични иновации на континентално ниво, финансирана от африканските правителства, която да обедини университети, изследователски институции, стартиращи компании и селски общности, за да предостави 1,000 решения до 2030 година.

Борби за финансиране и справедливост

Въпреки амбициите си, африканските правителства се сблъскват с големи предизвикателства при финансирането на климатични действия.