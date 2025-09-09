Индия и Израел подписаха двустранно инвестиционно споразумение, насочено към разширяване на търговията и финансовото сътрудничество, въпреки че Тел Авив се сблъсква с нарастваща политическа изолация заради обвиненията в геноцид в Газа.

Споразумението беше подписано в Ню Делхи по време на тридневното посещение на крайнодесния финансов министър на Израел Бецалел Смотрич, който се срещна с индийската си колега Нирмала Ситхараман.

Това е първото двустранно инвестиционно споразумение, което Индия подписва с член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), според изявление на израелското правителство.

Министерството на финансите на Индия определи споразумението като „исторически момент“, който ще насърчи сътрудничеството в областта на финтех, инфраструктурата, финансовата регулация и дигиталните плащания.

Ситхараман също така подчерта значението на сътрудничеството в „киберсигурността, отбраната, иновациите и високите технологии“.

Смотрич, който е санкциониран от няколко западни правителства заради връзките си с незаконни селища на Западния бряг, нарече споразумението „важна стратегическа стъпка за нашата съвместна визия“.

„Споразумението, постигнато днес между Израел и Индия, отразява нашия икономически растеж, иновации и взаимно благоденствие“, написа той в X.

„Това споразумение ще отвори нови възможности за инвеститорите в двете страни, ще укрепи израелския износ и ще предостави на бизнеса сигурност и инструменти за растеж в един от най-големите и най-бързо развиващи се пазари в света.“

Двустранната търговия между двете страни достигна 3,9 милиарда долара през 2024 г., като взаимните инвестиции възлизат на около 800 милиона долара.

Отбраната и сигурността остават основата на отношенията, като Индия е най-големият купувач на оръжия от Израел.

Задълбочаване на връзките на фона на геноцида в Газа

Подписването на споразумението се случва, докато Израел е изправен пред дело за геноцид в Международния съд и обвинения за военни престъпления в Международния наказателен съд заради геноцида в Газа, който е отнел живота на над 64 500 палестинци от октомври 2023 г.