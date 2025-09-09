ПОЛИТИКА
Индия подписва инвестиционно споразумение с Тел Авив въпреки геноцида в Газа
Министрите на финансите Безалел Смотрич и Нирмала Ситараман подписаха споразумение в Ню Делхи, задълбочавайки връзките, въпреки че Израел е изправен пред дело за геноцид в Международния съд.
Финансовите министри Бецалел Смотрич и Нирмала Ситараман подписват споразумение в Ню Делхи, задълбочавайки връзките, въпреки че Израел е изправен пред дело за геноцид в международния съд. / Reuters
9 септември 2025

Индия и Израел подписаха двустранно инвестиционно споразумение, насочено към разширяване на търговията и финансовото сътрудничество, въпреки че Тел Авив се сблъсква с нарастваща политическа изолация заради обвиненията в геноцид в Газа.

Споразумението беше подписано в Ню Делхи по време на тридневното посещение на крайнодесния финансов министър на Израел Бецалел Смотрич, който се срещна с индийската си колега Нирмала Ситхараман.

Това е първото двустранно инвестиционно споразумение, което Индия подписва с член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), според изявление на израелското правителство.

Министерството на финансите на Индия определи споразумението като „исторически момент“, който ще насърчи сътрудничеството в областта на финтех, инфраструктурата, финансовата регулация и дигиталните плащания.

Ситхараман също така подчерта значението на сътрудничеството в „киберсигурността, отбраната, иновациите и високите технологии“.

Смотрич, който е санкциониран от няколко западни правителства заради връзките си с незаконни селища на Западния бряг, нарече споразумението „важна стратегическа стъпка за нашата съвместна визия“.

„Споразумението, постигнато днес между Израел и Индия, отразява нашия икономически растеж, иновации и взаимно благоденствие“, написа той в X.

„Това споразумение ще отвори нови възможности за инвеститорите в двете страни, ще укрепи израелския износ и ще предостави на бизнеса сигурност и инструменти за растеж в един от най-големите и най-бързо развиващи се пазари в света.“

Двустранната търговия между двете страни достигна 3,9 милиарда долара през 2024 г., като взаимните инвестиции възлизат на около 800 милиона долара.

Отбраната и сигурността остават основата на отношенията, като Индия е най-големият купувач на оръжия от Израел.

Задълбочаване на връзките на фона на геноцида в Газа

Подписването на споразумението се случва, докато Израел е изправен пред дело за геноцид в Международния съд и обвинения за военни престъпления в Международния наказателен съд заради геноцида в Газа, който е отнел живота на над 64 500 палестинци от октомври 2023 г.

Препоръчано

Въпреки това, Индия се приближи до Израел под ръководството на правителството на премиера Нарендра Моди, което е с хинду-националистическа ориентация.

Ню Делхи беше една от първите столици, които осъдиха изненадващата атака на 7 октомври срещу Израел като „акт на терор“ и оттогава предприе мерки срещу про-палестински демонстрации, докато разрешава про-израелски митинги.

Въпреки че Индия все още официално подкрепя решение за две държави, тя се въздържа от няколко резолюции на ООН, критикуващи Израел, включително гласуване в Общото събрание през 2024 г., призоваващо за „незабавно, безусловно и постоянно“ прекратяване на огъня в Газа.

Междувременно Израел разшири образователните връзки с Индия, където индийците представляват най-голямата група чуждестранни студенти в страната.

По-широк регионален контекст

Споразумението беше подписано на фона на променящи се геополитически подредби.

Индия отказа да осъди израелските удари срещу Иран и се въздържа от присъединяване към някои многостранни изявления, критикуващи Тел Авив.

Въпреки това, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи 50% мита върху индийски стоки в края на миналия месец, Ню Делхи подписа декларация на Шанхайската организация за сътрудничество (SCO), която осъди бомбардировките на САЩ и Израел срещу Иран.

Индия също така се стреми да намали напрежението с Китай, своя дългогодишен съперник, като китайският президент Си Дзинпин заяви на Моди в кулоарите на срещата на SCO в Тяндзин, че Пекин и Ню Делхи „трябва да бъдат партньори, а не съперници“.

Топлото посрещане на Смотрич в Ню Делхи подчертава решимостта на Моди да укрепи връзките с Израел въпреки международното възмущение.

За критиците споразумението подчертава как правителството на Индия приоритизира икономическото и стратегическо сътрудничество с Израел, докато голяма част от света настоява за отговорност за геноцида в Газа.

