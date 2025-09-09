Израелският премиер Бенямин Нетаняху се похвали, че въоръжените сили на страната му са разрушили 50 високи сгради в Газа за два дни, като обеща още разрушения като част от плановете за окупация на най-големия градски център в анклава.

"През последните два дни 50 от високи сгради в Газа бяхя разрушени. Военновъздушните сили ги събориха," заяви Нетаняху в своето видео съобщение.

"Сега всичко това е само въведение, само начало преди основната интензивна операция — наземна маневра на нашите сили, които сега се организират и се събират в Газа."

Той предупреди хората в Газа да напуснат града, като каза: "Това е само началото на основната мощна операция, затова казвам на жителите на Газа: предупредени сте, махнете се оттам.“

Палестинската група Хамас осъди изказванията, описвайки ги като "една от най-грозните форми на садизъм и престъпност," извършвани открито пред международната общност.

В петък израелските сили започнаха да нанасят удари по многоетажните сгради в Газа, които приютяваха стотици разселени цивилни, засилвайки бомбардировките в рамките на стратегия план за прочистване и превземане на града.

Геноцидът в Газа