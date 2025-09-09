Израелският премиер Бенямин Нетаняху се похвали, че въоръжените сили на страната му са разрушили 50 високи сгради в Газа за два дни, като обеща още разрушения като част от плановете за окупация на най-големия градски център в анклава.
"През последните два дни 50 от високи сгради в Газа бяхя разрушени. Военновъздушните сили ги събориха," заяви Нетаняху в своето видео съобщение.
"Сега всичко това е само въведение, само начало преди основната интензивна операция — наземна маневра на нашите сили, които сега се организират и се събират в Газа."
Той предупреди хората в Газа да напуснат града, като каза: "Това е само началото на основната мощна операция, затова казвам на жителите на Газа: предупредени сте, махнете се оттам.“
Палестинската група Хамас осъди изказванията, описвайки ги като "една от най-грозните форми на садизъм и престъпност," извършвани открито пред международната общност.
В петък израелските сили започнаха да нанасят удари по многоетажните сгради в Газа, които приютяваха стотици разселени цивилни, засилвайки бомбардировките в рамките на стратегия план за прочистване и превземане на града.
Геноцидът в Газа
Според здравните власти в Газа конфликтът в анклава е довел до смъртта на над 64 150 палестинци и е опустошил крайбрежната ивица, разселвайки почти цялото население и оставяйки го в глад.
Международни съдебни органи предприеха действия срещу израелските лидери.
През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения в военни престъпления и престъпления срещу човечеството.
Освен това срещу Израел е заведено дело за геноцид в Международният наказателен съд , за действията му Газа.
Въпреки критиките, Нетаняху обеща да разшири военната кампанията, като каза:
„Това е само началото.“