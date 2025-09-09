СВЯТ
2 мин. четене
Нетаняху се похвали, че Израел е бомбардирал 50 високи сгради в Газа за два дни и обещава за още
Израелският премиер заяви, че ударите са "начало" на мащабна сухопътна операция в град Газа; Хамас осъди изказванията като "криминален садизъм".
Нетаняху се похвали, че Израел е бомбардирал 50 високи сгради в Газа за два дни и обещава за още
Израелският премиер Бенямин Нетаняху / AP
9 септември 2025

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се похвали, че въоръжените сили на страната му са разрушили 50 високи сгради в Газа за два дни, като обеща още разрушения като част от плановете за окупация на най-големия градски център в анклава.

"През последните два дни 50 от високи сгради в Газа бяхя разрушени. Военновъздушните сили ги събориха," заяви Нетаняху в своето видео съобщение.

"Сега всичко това е само въведение, само начало преди основната интензивна операция — наземна маневра на нашите сили, които сега се организират и се събират в Газа."

Той предупреди хората в Газа да напуснат града, като каза: "Това е само началото на основната мощна операция, затова казвам на жителите на Газа: предупредени сте, махнете се оттам.“

Палестинската група Хамас осъди изказванията, описвайки ги като "една от най-грозните форми на садизъм и престъпност," извършвани открито пред международната общност.

В петък израелските сили започнаха да нанасят удари по многоетажните сгради в Газа, които приютяваха стотици разселени цивилни, засилвайки бомбардировките в рамките на стратегия план за прочистване и превземане на града.

Геноцидът в Газа

Препоръчано

Според здравните власти в Газа конфликтът в анклава е довел до смъртта на над 64 150 палестинци и е опустошил крайбрежната ивица, разселвайки почти цялото население и оставяйки го в глад.

Международни съдебни органи предприеха действия срещу израелските лидери.

През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения в военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Освен това срещу Израел е заведено дело за геноцид в Международният наказателен съд , за действията му Газа.

Въпреки критиките, Нетаняху обеща да разшири военната кампанията, като каза:

„Това е само началото.“

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us