Центъра за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникации на турското президентство опроверга твърденията на израелските медии, които споменават името на Тюркийе наред с предполагаем заговор за убийство на израелски министър, като ги нарече част от умишлена кампания за очерняне.
"Споменаването на името на нашата страна, в съобщенията на определени израелски медии, в предполагаем заговор за убийство на израелски министър е резултат от умишлена дезинформационна кампания срещу Тюркийе", се казва в изявлението.
Центърът подчерта, че случаят, представен в израелските медии като ново развитие, всъщност е свързан с инцидент, който се е случил преди осем месеца.
"Освен това, показанията на задържаните лица ясно потвърждават, че нямат никаква връзка с Тюркийе, факт, потвърден и от служители на Червения кръст.
В изявлението се изтъква, че основната цел на тези съобщения е да се създаде подвеждащо възприятие за Тюркийе в международното обществено мнение и по този начин да се подкопае нейната позиция по въпроса за Палестина.
Анкара призова обществеността и международните власти да не придават значение на това, което тя определи като "дезинформация и черна пропаганда, насочена срещу Тюркийе."
Тюркийе, която е един от най-силните критици на Израел, от началото на геноцида в Газа, многократно обвини Тел Авив в извършване на геноцид и призова да бъде подведен под отговорност в международните съдилища.
Властите в Анкара заявяват, че кампаниите по очерняне на Тюркийе за връзки с тероризъм или регионални заговори, са част от опитите за отслабване на нейната дипломатическа позиция в подкрепа на палестинците.