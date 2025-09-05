Центъра за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникации на турското президентство опроверга твърденията на израелските медии, които споменават името на Тюркийе наред с предполагаем заговор за убийство на израелски министър, като ги нарече част от умишлена кампания за очерняне.

"Споменаването на името на нашата страна, в съобщенията на определени израелски медии, в предполагаем заговор за убийство на израелски министър е резултат от умишлена дезинформационна кампания срещу Тюркийе", се казва в изявлението.

Центърът подчерта, че случаят, представен в израелските медии като ново развитие, всъщност е свързан с инцидент, който се е случил преди осем месеца.

"Освен това, показанията на задържаните лица ясно потвърждават, че нямат никаква връзка с Тюркийе, факт, потвърден и от служители на Червения кръст.