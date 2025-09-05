ТЮРКИЙЕ
Тюркийе започва масово производство на националния танк 'Алтай'
Боен танк "Алтай" / AA
5 септември 2025

Тюркийе официално започна масово производство на новия си боен танк „Алтай“ в завода на местния автомобилен производител BMC в Анкара, отбелязвайки важен етап в амбициите на страната в областта на отбраната.

Председателят на BMC, Фуат Тосялъ, заяви в петък, че проектът реализира вековната турска мечта. „Нашата фабрика вече започна масово производство, след като положихме основите ѝ само миналата година — очакваме тя да отговори на нуждите на Турските въоръжени сили и съюзническите държави в отбранителната индустрия“, каза той.

Оборудван с най-съвременни технологии, „Алтай“ е задвижван от двигателя BATU, разработен от BMC Power, дъщерно дружество на BMC.

Производственото съоръжение в Анкара използва индустриални роботи и модерни производствени техники за обработка на всеки етап от производството — от изработката на корпуса до окончателното сглобяване.

„Не са наблюдавани неизправности“

Тосялъ отбеляза, че силовата група BATU, с мощности от 400 до 1500 конски сили, трябва да премине определени тестове преди внедряване.

„Силовата група трябва да „измине“ 10 000 километра и да премине специфични оценки на производителността. Досега не са наблюдавани проблеми, а всички компоненти, включително въздушните и отбранителните системи, се тестват заедно с танка“, добави той.

Освен „Алтай“, съоръжението ще произвежда и новото поколение осемпоосни бронирани бойни машини „Алтуг“ на BMC.

Президентът на Агенцията за отбранителна индустрия на Турция (SSB), Халук Гьоргюн, похвали съвместните усилия зад проекта и потвърди, че президентът Реджеп Тайип Ердоган следи отблизо напредъка.

„Танковете, които предоставихме миналата година за тестване, демонстрираха всичките си възможности и преминаха успешно тестовете. Сега, когато нашата фабрика е завършена, ще произвеждаме и доставяме танковете директно за турските въоръжени сили“, каза Гьоргюн.

