Тюркийе официално започна масово производство на новия си боен танк „Алтай“ в завода на местния автомобилен производител BMC в Анкара, отбелязвайки важен етап в амбициите на страната в областта на отбраната.

Председателят на BMC, Фуат Тосялъ, заяви в петък, че проектът реализира вековната турска мечта. „Нашата фабрика вече започна масово производство, след като положихме основите ѝ само миналата година — очакваме тя да отговори на нуждите на Турските въоръжени сили и съюзническите държави в отбранителната индустрия“, каза той.

Оборудван с най-съвременни технологии, „Алтай“ е задвижван от двигателя BATU, разработен от BMC Power, дъщерно дружество на BMC.

Производственото съоръжение в Анкара използва индустриални роботи и модерни производствени техники за обработка на всеки етап от производството — от изработката на корпуса до окончателното сглобяване.

„Не са наблюдавани неизправности“