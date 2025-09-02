СВЯТ
2 мин. четене
Тръмп призна, че израелското лоби губи влияние в Конгреса
Президентът на САЩ заяви пред консервативна медия, че Израел вече не упражнява най-силно влияние във Вашингтон, тъй като общественото мнение се променя.
Тръмп призна, че израелското лоби губи влияние в Конгреса
Американският президент заяви пред консервативен медиен канал, че Израел вече не е с най-силно влияние във Вашингтон, тъй като общественото мнение се променя [Архивно фото] / Reuters
2 септември 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изненадан от загубата на влияние на някога мощното израелско лоби във Вашингтон в Конгреса, като признава за промяна в мнението сред по-младото поколение в собствената му Републиканска партия.

В интервю за Daily Caller в петък, публикувано в понеделник, Тръмп заяви, че подкрепата за Израел в Конгреса е „нещо от миналото“ в сравнение с доминиращата му позиция преди две десетилетия.

„Ще ви кажа, Израел имаше най-силното лоби в Конгреса от всичко, което съм виждал – било то организация, компания или държава,“ каза Тръмп. „Днес вече няма толкова силно лоби. Това е удивително.“

Той добави, че в миналото „не можеше да говориш лошо за Израел и да останеш в политиката“, но сега фигури като демократичната конгресменка Александра Окасио-Кортес и нейните прогресивни съюзници са променили дебата. „Израел беше най-силното лоби, което съм виждал. Те имаха пълен контрол над Конгреса, а сега нямат. Малко съм изненадан да го видя,“ каза Тръмп.

Коментарите му идват след проучване на Pew Research Center от март, което показва, че 53 процента от възрастните в САЩ гледат на Израел неблагоприятно, в сравнение с 42 процента през 2022 г. Сред републиканците под 50 години неблагоприятните възгледи са се увеличили от 35 процента на 50 процента за същия период.

Препоръчано

Израел губи „битката за общественото мнение“

Тръмп настоя, че е бил силен поддръжник на Израел по време на президентството си, като посочи удара срещу Иран и признаването на Йерусалим за столица на Израел. Но той призна, че Израел губи „битката за общественото мнение“, като посочи, че касапницата в Газа вреди на международния му имидж.

„Има хора, които отричат, че това някога се е случило,“ каза Тръмп за изненадващата атака на 7 октомври, добавяйки: „Може би печелят войната, но не печелят света на обществените отношения, и това им вреди.“

Коментарите идват в момент, когато видни десни фигури от обкръжението на Тръмп се дистанцират от дългогодишните про-израелски позиции. Републиканската конгресменка Марджъри Тейлър Грийн наскоро обвини Израел в извършване на „геноцид“ в Газа, докато бившият стратег на Тръмп Стив Банън твърди, че Израел „не е истински съюзник“ на САЩ и нарече лагера на премиера Бенямин Нетаняху ненадежден.

Друг виден републикански законодател, който прие същата позиция, е Томас Маси. Сред другите известни десни фигури са политически коментатори като Кандис Оуенс, Ник Фуентес, Тъкър Карлсън и други в нарастващия списък.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us