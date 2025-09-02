Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изненадан от загубата на влияние на някога мощното израелско лоби във Вашингтон в Конгреса, като признава за промяна в мнението сред по-младото поколение в собствената му Републиканска партия.
В интервю за Daily Caller в петък, публикувано в понеделник, Тръмп заяви, че подкрепата за Израел в Конгреса е „нещо от миналото“ в сравнение с доминиращата му позиция преди две десетилетия.
„Ще ви кажа, Израел имаше най-силното лоби в Конгреса от всичко, което съм виждал – било то организация, компания или държава,“ каза Тръмп. „Днес вече няма толкова силно лоби. Това е удивително.“
Той добави, че в миналото „не можеше да говориш лошо за Израел и да останеш в политиката“, но сега фигури като демократичната конгресменка Александра Окасио-Кортес и нейните прогресивни съюзници са променили дебата. „Израел беше най-силното лоби, което съм виждал. Те имаха пълен контрол над Конгреса, а сега нямат. Малко съм изненадан да го видя,“ каза Тръмп.
Коментарите му идват след проучване на Pew Research Center от март, което показва, че 53 процента от възрастните в САЩ гледат на Израел неблагоприятно, в сравнение с 42 процента през 2022 г. Сред републиканците под 50 години неблагоприятните възгледи са се увеличили от 35 процента на 50 процента за същия период.
Израел губи „битката за общественото мнение“
Тръмп настоя, че е бил силен поддръжник на Израел по време на президентството си, като посочи удара срещу Иран и признаването на Йерусалим за столица на Израел. Но той призна, че Израел губи „битката за общественото мнение“, като посочи, че касапницата в Газа вреди на международния му имидж.
„Има хора, които отричат, че това някога се е случило,“ каза Тръмп за изненадващата атака на 7 октомври, добавяйки: „Може би печелят войната, но не печелят света на обществените отношения, и това им вреди.“
Коментарите идват в момент, когато видни десни фигури от обкръжението на Тръмп се дистанцират от дългогодишните про-израелски позиции. Републиканската конгресменка Марджъри Тейлър Грийн наскоро обвини Израел в извършване на „геноцид“ в Газа, докато бившият стратег на Тръмп Стив Банън твърди, че Израел „не е истински съюзник“ на САЩ и нарече лагера на премиера Бенямин Нетаняху ненадежден.
Друг виден републикански законодател, който прие същата позиция, е Томас Маси. Сред другите известни десни фигури са политически коментатори като Кандис Оуенс, Ник Фуентес, Тъкър Карлсън и други в нарастващия списък.