Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изненадан от загубата на влияние на някога мощното израелско лоби във Вашингтон в Конгреса, като признава за промяна в мнението сред по-младото поколение в собствената му Републиканска партия.

В интервю за Daily Caller в петък, публикувано в понеделник, Тръмп заяви, че подкрепата за Израел в Конгреса е „нещо от миналото“ в сравнение с доминиращата му позиция преди две десетилетия.

„Ще ви кажа, Израел имаше най-силното лоби в Конгреса от всичко, което съм виждал – било то организация, компания или държава,“ каза Тръмп. „Днес вече няма толкова силно лоби. Това е удивително.“

Той добави, че в миналото „не можеше да говориш лошо за Израел и да останеш в политиката“, но сега фигури като демократичната конгресменка Александра Окасио-Кортес и нейните прогресивни съюзници са променили дебата. „Израел беше най-силното лоби, което съм виждал. Те имаха пълен контрол над Конгреса, а сега нямат. Малко съм изненадан да го видя,“ каза Тръмп.

Коментарите му идват след проучване на Pew Research Center от март, което показва, че 53 процента от възрастните в САЩ гледат на Израел неблагоприятно, в сравнение с 42 процента през 2022 г. Сред републиканците под 50 години неблагоприятните възгледи са се увеличили от 35 процента на 50 процента за същия период.