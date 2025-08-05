Израелският кабинет одобри механизъм, който позволява това, което нарича „постепенно и контролирано“ внасяне на стоки в Ивицата Газа чрез частния сектор, с цел да се облекчи хуманитарната криза в региона.

„Механизмът има за цел да се увеличи доставката на помощи в Газа и да се намали зависимостта от международни организации като ООН“, обяви военната координационна агенция COGAT, подчинена на израелското министерство на отбраната.

Този ход идва на фона на строгата израелска блокада, която е остави 2,4 милиона души в Газа на ръба на гладна криза.

Според Министерството на здравеопазването на Палестина в Газа, най-малко 180 души, включително 93 деца, са починали от глад и недохранване от октомври 2023 г.

Палестинската правителствена медийна служба в Газа съобщи в понеделник, че Израел е позволил влизането на само 674 камиона с помощи от 27 юли – едва 14 процента от минималната дневна нужда на анклава от 600 камиона.

Неефективност