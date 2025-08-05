Израелският кабинет одобри механизъм, който позволява това, което нарича „постепенно и контролирано“ внасяне на стоки в Ивицата Газа чрез частния сектор, с цел да се облекчи хуманитарната криза в региона.
„Механизмът има за цел да се увеличи доставката на помощи в Газа и да се намали зависимостта от международни организации като ООН“, обяви военната координационна агенция COGAT, подчинена на израелското министерство на отбраната.
Този ход идва на фона на строгата израелска блокада, която е остави 2,4 милиона души в Газа на ръба на гладна криза.
Според Министерството на здравеопазването на Палестина в Газа, най-малко 180 души, включително 93 деца, са починали от глад и недохранване от октомври 2023 г.
Палестинската правителствена медийна служба в Газа съобщи в понеделник, че Израел е позволил влизането на само 674 камиона с помощи от 27 юли – едва 14 процента от минималната дневна нужда на анклава от 600 камиона.
Неефективност
Министерството на здравеопазването в Газа заяви, че най-малко 1516 души, чакащи помощ, са били убити, а 10 067 други ранени от израелски огън в близост до ръководените от САЩ центрове за разпределение на помощи в анклава от 27 май насам.
Създадената от Израел схема за помощ е остро критикувана за неефективността си и се определя като "смъртоносен капан" за гладуващите цивилни.
Отхвърляйки международните призиви за прекратяване на огъня, израелската армия продължава бруталната си офанзива в Газа, започвала на 7 октомври 2023 г., при които са убити близо 61,000 палестинци, почти половината от които жени и деца. Военната офанзива на Израел опустоши анклава и го доведе до ръба на глад.
През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.
Срещу Израел е заведено дело в Международния наказателен съд в Хага за извършване на геноцид в анклава.