СВЯТ
2 мин. четене
Израел разрешава контролиран внос на стоки в Газа чрез местни търговци
Най-малко 1,516 палестенци са убити, а 10,067 ранени при израелски обстрел в близост до центрове за разпределяне на помощи и около камиони с пратки от месец май насам
Израел разрешава контролиран внос на стоки в Газа чрез местни търговци
Изработената от Израел схема за помощ е определена като неефективна / AP
5 август 2025

Израелският кабинет одобри механизъм, който позволява това, което нарича „постепенно и контролирано“ внасяне на стоки в Ивицата Газа чрез частния сектор, с цел да се облекчи хуманитарната криза в региона.

„Механизмът има за цел да се увеличи доставката на помощи в Газа и да се намали зависимостта от международни организации като ООН“, обяви военната координационна агенция COGAT, подчинена на израелското министерство на отбраната.

Този ход идва на фона на строгата израелска блокада, която е остави 2,4 милиона души в Газа на ръба на гладна криза.

Според Министерството на здравеопазването на Палестина в Газа, най-малко 180 души, включително 93 деца, са починали от глад и недохранване от октомври 2023 г.

Палестинската правителствена медийна служба в Газа съобщи в понеделник, че Израел е позволил влизането на само 674 камиона с помощи от 27 юли – едва 14 процента от минималната дневна нужда на анклава от 600 камиона.

Неефективност

recommended

Министерството на здравеопазването в Газа заяви, че най-малко 1516 души, чакащи помощ, са били убити, а 10 067 други ранени от израелски огън в близост до ръководените от САЩ центрове за разпределение на помощи в анклава от 27 май насам.

Създадената от Израел схема за помощ е остро критикувана за неефективността си и се определя като "смъртоносен капан" за гладуващите цивилни.

Отхвърляйки международните призиви за прекратяване на огъня, израелската армия продължава бруталната си офанзива в Газа, започвала на 7 октомври 2023 г., при които са убити близо 61,000 палестинци, почти половината от които жени и деца. Военната офанзива на Израел опустоши анклава и го доведе до ръба на глад.

През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

Срещу Израел е заведено дело в Международния наказателен съд в Хага за извършване на геноцид в анклава.

СвързаниTRT Global - In photos: Gaza hunger crisis - 'Do we not even deserve a piece of bread?'
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us