Американската конгресменка Марджъри Тейлър Грийн отговори остро на Американско-израелския комитет по обществени въпроси (AIPAC), след като влиятелната про-израелска лобистка група я обвини в предателство на "американските ценности" заради изказването ѝ, че Израел извършва геноцид в Газа.

"Докато AIPAC лъже своите дарители, твърдейки, че „американските си ценности“, ИСТИНАТА е, че AIPAC на 1 000 000% служи и лобира в полза на чужда държава – Израел!!", написа Грийн в публикация в социалните мрежи в четвъртък.

"Аз съм толкова АМЕРИКАНКА, колкото може да бъде! Не могат да ме купят и няма да отстъпя!! Давайте. Напред."

По-рано AIPAC изпрати имейл с призив за дарения своите поддръжници, в който се казва: "Очаквате анти-израелски клевети от Рашида Тлаиб и Илхан Омар. Но сега Марджъри Тейлър Грийн се присъедини към тях, повтаряйки същата отвратителна реторика и гласувайки срещу съюза между САЩ и Израел."

В четвъртък Грийн отговори: „Аз съм една от малкото членове на Конгреса, които не приемат пари от AIPAC, които даряват много повече пари на републиканците, отколкото на демократите."

Лобистката група определи изказванията на Грийн като "отвратителни" и добави: „Нека назовем самата истина: Марджъри Тейлър Грийн е най-новият член на анти-израелската група. Тя може би смята, че това ще ѝ донесе похвали от крайната левица или онлайн радикали – но ние виждаме нещата така както са: предателство на американските ценности и опасно изкривяване на истината."

Последните изявления на Грийн контрастират с по-ранните ѝ позиции, но тя оглави значителна група от консервативни гласове, свързани с движението "Да направим Америка отново велика" (MAGA), които осъждат продължаващата война на Израел в Газа, докато броят на жертвите расте.

След като през последните седмици медиите показаха покъртителни изображения на гладуващи деца, Грийн се открои като една от най-гласовитите фигури в САЩ, осъждащи действията на Израел в Газа като нищо по-малко от геноцид.