Палестинската съпротивителна група Хамас съобщи, че е получила ново предложение за примирие от САЩ чрез посредници и изрази готовност да възобнови преговорите.
„Получихме някои идеи от американската страна чрез посредници за постигане на споразумение за примирие“, заяви групата в изявление, публикувано в Telegram в неделя.
Хамас приветства всяка стъпка, която подкрепя „усилията за спиране на агресията срещу нашия народ“.
Групата изрази готовност „незабавно да седне на масата за преговори, за да обсъди освобождаването на всички затворници в замяна на ясно обявяване за прекратяване на войната и пълно изтегляне (на израелските сили) от Ивицата Газа“.
Хамас също така се съгласи с формирането на независим палестински комитет за управление на административните дела на анклава и настоя Израел да гарантира спазването на договореното по споразумението, „за да се предотврати повторение на предишни случаи, когато споразуменията бяха постигнати, но след това отхвърлени или отменени“.
‘Сериозно обмисляме’ предложението на Тръмп: Нетаняху
Хамас отбеляза, че на 18 август е приел предложение от посредниците Египет и Катар, базирано на предложение на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, но „(израелската) окупация досега не е отговорила, а продължава с кланетата и кампанията за етническо прочистване“.
„Затова движението Хамас остава в постоянен контакт с посредниците, за да развие тези идеи в цялостно споразумение, което да отговаря на исканията на нашия народ“, добавиха те.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че е представил предложение за постигане на примирие и споразумение за размяна на заложници в Газа, като твърди, че има пълно одобрение от Израел. Офисът на израелския премиер Бенямин Нетаняху обяви, че все още „сериозно обмислят“ предложението на Тръмп.
Хамас многократно е заявявал готовността си да сключи цялостно споразумение с Израел за освобождаване на всички израелски пленници в замяна на палестински затворници, прекратяване на войната в Газа и осигуряване на пълно изтегляне на израелските сили.
Въпреки това, Нетаняху е отхвърлил подобни предложения, настоявайки вместо това за частични договорености, които му позволяват да забавя и налага нови условия на всеки етап от преговорите.