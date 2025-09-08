Палестинската съпротивителна група Хамас съобщи, че е получила ново предложение за примирие от САЩ чрез посредници и изрази готовност да възобнови преговорите.

„Получихме някои идеи от американската страна чрез посредници за постигане на споразумение за примирие“, заяви групата в изявление, публикувано в Telegram в неделя.

Хамас приветства всяка стъпка, която подкрепя „усилията за спиране на агресията срещу нашия народ“.

Групата изрази готовност „незабавно да седне на масата за преговори, за да обсъди освобождаването на всички затворници в замяна на ясно обявяване за прекратяване на войната и пълно изтегляне (на израелските сили) от Ивицата Газа“.

Хамас също така се съгласи с формирането на независим палестински комитет за управление на административните дела на анклава и настоя Израел да гарантира спазването на договореното по споразумението, „за да се предотврати повторение на предишни случаи, когато споразуменията бяха постигнати, но след това отхвърлени или отменени“.

