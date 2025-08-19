Американската благотворителна организация HEAL Palestine и други правозащитни групи критикуваха решението на Държавния департамент на САЩ да спре издаването на визи за посещение на палестинци от Газа, заявявайки, че това ще навреди на ранени деца, които търсят медицинско лечение с краткосрочни визи за САЩ.
Държавният департамент заяви в събота, че спира всички визи за посещение на палестинци от Газа, докато провежда „пълен и задълбочен“ преглед, след като крайнодясната конспиративна теоретичка Лора Лумър твърди, че палестински бежанци влизат в САЩ.
HEAL Palestine заяви, че няма програма за презаселване на бежанци, както твърди Лумър, и че усилията на организацията са част от програма за медицинско лечение. Те също така уточниха, че програмата се финансира чрез дарения и не използва средства от правителството на САЩ.
Благотворителната организация спонсорира и довежда „тежко ранени деца в САЩ с временни визи за основно медицинско лечение, което не е достъпно у дома“, се казва в тяхно изявление.
„След приключване на лечението, децата и техните придружители се връщат в Близкия изток.“
САЩ са издали над 3800 визи B1/B2 за посещение, които позволяват на чужденци да търсят медицинско лечение в страната, на притежатели на пътнически документи от Палестинската автономия до момента през 2025 г. Тази цифра включва 640 визи, издадени през май.
Палестинската автономия издава пътнически документи на жители на окупирания от Израел Западен бряг и Газа.
Държавният департамент заяви, че малък брой временни медицинско-хуманитарни визи са били издадени на хора от Газа през последните дни, но не предостави конкретни данни.
Ислямофобски изказвания
Съветът за американско-ислямски отношения (CAIR) и Фондът за помощ на палестинските деца осъдиха решението за спиране на визите.
CAIR осъди хода и „Марко Рубио за това, че се е поддал на влиянието на Лора Лумър, и го призова да отговори дали твърдението ѝ, че са говорили директно, е вярно.“
„Като се поддаде на натиска на Лумър и забрани на палестински деца, ранени от американски оръжия, да търсят специализирана медицинска помощ в Америка, секретарят Рубио ефективно даде на известна фанатичка и нейната онлайн тълпа право на вето върху политиката на Държавния департамент“, заяви CAIR в свое изявление.
Лумър заяви пред New York Times, че е говорила със секретаря на държавата Марко Рубио, за да го предупреди за това, което тя нарича заплаха от „ислямски нашественици“.
Рубио каза, че правителството оценява процеса на издаване на такива визи след опасения от някои членове на Конгреса относно предполагаеми връзки с екстремизъм. Той заяви, че техните офиси са представили доказателства за такива връзки, но не даде подробности.
Израел е убил над 62 000 палестинци в Газа, предимно жени и деца, от началото на насилието.
Около 11 000 палестинци се смята, че са погребани под развалините на разрушени домове, според официалната палестинска новинарска агенция WAFA.
Експерти обаче твърдят, че действителният брой на жертвите значително надвишава докладваното от властите в Газа, като се оценява, че може да достигне около 200 000.
През хода на геноцида Израел е превърнал по-голямата част от блокирания анклав в руини и практически е разселил цялото му население.
Миналия ноември Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.
Израел също така е изправен пред дело за геноцид в Международния съд за войната си срещу палестинците в обсадения анклав.