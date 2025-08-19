Американската благотворителна организация HEAL Palestine и други правозащитни групи критикуваха решението на Държавния департамент на САЩ да спре издаването на визи за посещение на палестинци от Газа, заявявайки, че това ще навреди на ранени деца, които търсят медицинско лечение с краткосрочни визи за САЩ.

Държавният департамент заяви в събота, че спира всички визи за посещение на палестинци от Газа, докато провежда „пълен и задълбочен“ преглед, след като крайнодясната конспиративна теоретичка Лора Лумър твърди, че палестински бежанци влизат в САЩ.

HEAL Palestine заяви, че няма програма за презаселване на бежанци, както твърди Лумър, и че усилията на организацията са част от програма за медицинско лечение. Те също така уточниха, че програмата се финансира чрез дарения и не използва средства от правителството на САЩ.

Благотворителната организация спонсорира и довежда „тежко ранени деца в САЩ с временни визи за основно медицинско лечение, което не е достъпно у дома“, се казва в тяхно изявление.

„След приключване на лечението, децата и техните придружители се връщат в Близкия изток.“

САЩ са издали над 3800 визи B1/B2 за посещение, които позволяват на чужденци да търсят медицинско лечение в страната, на притежатели на пътнически документи от Палестинската автономия до момента през 2025 г. Тази цифра включва 640 визи, издадени през май.

Палестинската автономия издава пътнически документи на жители на окупирания от Израел Западен бряг и Газа.

Държавният департамент заяви, че малък брой временни медицинско-хуманитарни визи са били издадени на хора от Газа през последните дни, но не предостави конкретни данни.

Ислямофобски изказвания

Съветът за американско-ислямски отношения (CAIR) и Фондът за помощ на палестинските деца осъдиха решението за спиране на визите.