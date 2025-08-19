Преговарящи от Хамас в Кайро са получили ново предложение за прекратяване на огъня в Газа, което предвижда първоначално 60-дневно примирие и освобождаване на заложници на два етапа, съобщи палестински официален представител пред агенция AFP.

„Предложението представлява рамково споразумение за започване на преговори за постоянно прекратяване на огъня“, заяви официалният представител в понеделник при условие за анонимност.

„Хамас ще проведе вътрешни консултации сред своето ръководство“ и с лидери на други палестински партии, за да прегледа предложението от посредниците, добави източникът.

Това се случва на фона на плана на израелската армия да започне сухопътна инвазия в град Газа. Правозащитни организации и хуманитарни групи предупредиха, че израелска инвазия в Газа ще доведе до принудително разселване на стотици хиляди палестинци.

Предложението беше одобрено от администрацията на Тръмп, което се възприема като политически ход от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху за запазване на стабилността на управляващата коалиция чрез успокояване на финансовия министър Бецалел Смотрич и министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Смотрич наскоро заплаши да подаде оставка, след като Нетаняху заяви, че Израел позволява хуманитарна помощ в Газа – въпреки умишлена политика на глад, която предизвика катастрофален глад в обсадения анклав.

Смотрич обаче оттегли заплахата си по-рано в понеделник. Нетаняху покани както Смотрич, така и Бен-Гвир да присъстват на заседание на кабинета, след като те бяха изключени от решението да се позволи ограничена помощ за Газа.