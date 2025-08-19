СВЯТ
Ново предложение за примирие в Газа
Хамас получава ново предложение за 60-дневно примирие и освобождаване на заложници.
Египетският министър на външните работи Бадр Абделати на пресконференция по време на посещението си на КПП Рафах между Египет и ивицата Газа, 18.02.2025 г. / AP
преди 12 часа

Преговарящи от Хамас в Кайро са получили ново предложение за прекратяване на огъня в Газа, което предвижда първоначално 60-дневно примирие и освобождаване на заложници на два етапа, съобщи палестински официален представител пред агенция AFP.

„Предложението представлява рамково споразумение за започване на преговори за постоянно прекратяване на огъня“, заяви официалният представител в понеделник при условие за анонимност.

„Хамас ще проведе вътрешни консултации сред своето ръководство“ и с лидери на други палестински партии, за да прегледа предложението от посредниците, добави източникът.

Това се случва на фона на плана на израелската армия да започне сухопътна инвазия в град Газа. Правозащитни организации и хуманитарни групи предупредиха, че израелска инвазия в Газа ще доведе до принудително разселване на стотици хиляди палестинци.

Предложението беше одобрено от администрацията на Тръмп, което се възприема като политически ход от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху за запазване на стабилността на управляващата коалиция чрез успокояване на финансовия министър Бецалел Смотрич и министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Смотрич наскоро заплаши да подаде оставка, след като Нетаняху заяви, че Израел позволява хуманитарна помощ в Газа – въпреки умишлена политика на глад, която предизвика катастрофален глад в обсадения анклав.

Смотрич обаче оттегли заплахата си по-рано в понеделник. Нетаняху покани както Смотрич, така и Бен-Гвир да присъстват на заседание на кабинета, след като те бяха изключени от решението да се позволи ограничена помощ за Газа.

Миналата седмица палестинската съпротивителна група заяви, че висша делегация е в Кайро за преговори с египетски официални лица относно усилията за осигуряване на трудно постижимо примирие във войната, която вече продължава 23 месеца.

Катар, Съединените щати и Египет участват в посредничество между Израел и Хамас. Египетският външен министър Бадр Абделати, който посети граничния пункт Рафах с Газа в понеделник, заяви: „Докато говорим сега, на египетска територия присъстват палестински и катарски делегации, които работят за засилване на усилията за прекратяване на систематичното убийство и глад.“

„Ние отхвърляме всяко палестинско разселване от Газа“, заяви Бадр Абделати на пресконференция, докато посещаваше пункта Рафах заедно с палестинския премиер Мохамад Мустафа.

Миналата седмица Абделати заяви, че Кайро работи с Катар и Съединените щати за посредничество за 60-дневно примирие „с освобождаване на някои заложници и палестински затворници за осигуряване на хуманитарна и медицинска помощ за Газа без ограничения“.

Египет също така потвърди подкрепата си за дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Газа, подчертавайки необходимостта от възобновяване на преговорите, които да доведат до решение. Кайро предупреди, че продължаващото насилие и разговорите за разширени израелски териториални амбиции рискуват да подкопаят регионалната стабилност и да удължат конфликта.

