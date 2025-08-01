Тюркийе отбеляза 50-годишнината от подписването на Хелзинкските споразумения (Хелзински заключителен акт), който е основополагащ документ на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

„Подписан през 1975 г. в рамките на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа, инициирана по време на Студената война с цел намаляване на напрежението и споровете между противопоставящите се блокове, Хелзинкският заключителен акт положи основите на архитектура за сигурност, базирана на диалог и сътрудничество в широк регион, обхващащ евроатлантическите и евразийските географии, установявайки ключови принципи, които остават актуални и днес,“ заяви турското Министерство на външните работи на Тюркийе в изявление в петък.

Тюркийе подкрепя процеса от самото начало като една от първите страни подписали Хелзинкските споразумения, посочва министерството.

„По този начин Тюркийе не само потвърждава своя ангажимент към регионалния мир и стабилност, но и активно допринася за развитието на европейската архитектура за сигурност, базирана на принципите на международното право“, се казва в изявлението.

Изявлението подчертава, че Тюркийе е запазила своя ангажимент, откакто конференцията се трансформира в ОССЕ през 1994 г.