Тюркийе в сряда осъди и отхвърли изказванията на израелския премиер относно събитията от 1915 година.
„Изявлението на (Бенямин) Нетаняху за събитията от 1915 година е опит да се манипулират трагични събития от миналото с политически цели“, заяви турското Министерство на външните работи.
В изявлението на министерството се отбелязва: „Нетаняху, който е подсъдим за ролята си в геноцида срещу палестинския народ, се опитва да прикрие престъпленията, извършвани от него и правителството му“.
„Осъждаме и отхвърляме това изявление, което е несъвместимо с историческите и правните факти“, се казва още в изявлението.
Тюркийе възразява срещу представянето на тези събития като „геноцид“, описвайки ги като трагедия, в която и двете страни са понесли жертви.
Анкара многократно е предлагала създаването на съвместна комисия от историци от Тюркийе и Армения, както и международни експерти, за да се разгледа този въпрос.
Израел уби близо 63 000 палестинци в Газа от октомври 2023 година. Военната офанзива опустоши анклава, който е изправен пред глад и стана необитаем.
Миналия ноември Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.
Израел също така е изправен пред дело за геноцид в Международния съд заради войната в анклава.