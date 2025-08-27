Тюркийе в сряда осъди и отхвърли изказванията на израелския премиер относно събитията от 1915 година.

„Изявлението на (Бенямин) Нетаняху за събитията от 1915 година е опит да се манипулират трагични събития от миналото с политически цели“, заяви турското Министерство на външните работи.

В изявлението на министерството се отбелязва: „Нетаняху, който е подсъдим за ролята си в геноцида срещу палестинския народ, се опитва да прикрие престъпленията, извършвани от него и правителството му“.

„Осъждаме и отхвърляме това изявление, което е несъвместимо с историческите и правните факти“, се казва още в изявлението.

Тюркийе възразява срещу представянето на тези събития като „геноцид“, описвайки ги като трагедия, в която и двете страни са понесли жертви.