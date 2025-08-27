ТЮРКИЙЕ
Тюркийе: Нетаняху се опитва да манипулира събития от 1915 г. с политически цели
Изказванията на израелския премиер нямат нищо общо с историческите и правните факти, подчерта Анкара.
Турското външно министерство твърди, че Нетаняху се опитва да прикрие престъпленията, извършени от него и неговото правителство. / AA
27 август 2025

Тюркийе в сряда осъди и отхвърли изказванията на израелския премиер относно събитията от 1915 година.

„Изявлението на (Бенямин) Нетаняху за събитията от 1915 година е опит да се манипулират трагични събития от миналото с политически цели“, заяви турското Министерство на външните работи.

В изявлението на министерството се отбелязва: „Нетаняху, който е подсъдим за ролята си в геноцида срещу палестинския народ, се опитва да прикрие престъпленията, извършвани от него и правителството му“.

„Осъждаме и отхвърляме това изявление, което е несъвместимо с историческите и правните факти“, се казва още в изявлението.

Тюркийе възразява срещу представянето на тези събития като „геноцид“, описвайки ги като трагедия, в която и двете страни са понесли жертви.

Анкара многократно е предлагала създаването на съвместна комисия от историци от Тюркийе и Армения, както и международни експерти, за да се разгледа този въпрос.

Израел уби близо 63 000 палестинци в Газа от октомври 2023 година. Военната офанзива опустоши анклава, който е изправен пред глад и стана необитаем.

Миналия ноември Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

Израел също така е изправен пред дело за геноцид в Международния съд заради войната в анклава.

