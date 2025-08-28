Министерството на националната отбрана на Тюркийе обяви, че подкрепя всички мерки, които сирийското правителство ще предприеме за запазване на единството и териториалната цялост на страната.

В изявление от четвъртък турското правителство потвърди подкрепата си за централизираното управление на Сирия и обеща да подкрепя всяка стъпка на режима в Дамаск за защита на териториалната цялост на страната.

Министерството подчерта, че стабилността на Сирия е пряко свързана с националната сигурност на Тюркийе и че всички действия в тази насока допринасят за регионалния мир.

На редовен брифинг говорителите на ведомството заявиха: „Тюркийе вярва, че Сирия ще постигне стабилност чрез централизирано управление, което ще запази териториалната цялост и суверенитет на страната и ще предотврати укрепването на сепаратистки елементи.“

Военна помощ

Министерството посочи, че в рамките на споразумението, подписано на 13 август със Сирия, продължават обучителни и консултантски дейности за повишаване на капацитета на сирийските въоръжени сили.

„В този контекст ще бъде осигурена необходимата подкрепа за създаването на обучителни центрове според исканията на Сирия. Тюркийе подкрепя всички мерки, които сирийското правителство предприема за запазване на единството и териториалната цялост на страната“, посочват от министерството.

Миналия месец Сирия поиска помощ от Тюркийе за укрепване на отбранителният си капацитет след избухналото сектантско насилие в страната.

В рамките на споразумението за отбрана от 13 август, Тюркийе се ангажира да предоставя оръжия, военна подготовка, оборудване и логистична подкрепа на Сирия.

Според договора Тюркийе ще споделя информация и опит, ще доставя военна техника, оръжейни системи и логистични материали, за да помогне укрепването на сирийските въоръжени сили, посочиха източници от турското министерство, пожелали анонимност.