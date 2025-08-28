ТЮРКИЙЕ
Министерството на отбраната на Тюркийе: Стабилността на Сирия е ключова за сигурността ни
Министерството на националната отбрана на Тюркийе обяви, че подкрепя всички мерки, които сирийското правителство ще предприеме за запазване на единството и териториалната цялост на страната.
Министерство на външните работи на Република Тюркийе / Others
28 август 2025

Министерството на националната отбрана на Тюркийе обяви, че подкрепя всички мерки, които сирийското правителство ще предприеме за запазване на единството и териториалната цялост на страната.

В изявление от четвъртък турското правителство потвърди подкрепата си за централизираното управление на Сирия и обеща да подкрепя всяка стъпка на режима в Дамаск за защита на териториалната цялост на страната.

Министерството подчерта, че стабилността на Сирия е пряко свързана с националната сигурност на Тюркийе и че всички действия в тази насока допринасят за регионалния мир.

На редовен брифинг говорителите на ведомството заявиха: „Тюркийе вярва, че Сирия ще постигне стабилност чрез централизирано управление, което ще запази териториалната цялост и суверенитет на страната и ще предотврати укрепването на сепаратистки елементи.“

Военна помощ

Министерството посочи, че в рамките на споразумението, подписано на 13 август със Сирия, продължават обучителни и консултантски дейности за повишаване на капацитета на сирийските въоръжени сили.

„В този контекст ще бъде осигурена необходимата подкрепа за създаването на обучителни центрове според исканията на Сирия. Тюркийе подкрепя всички мерки, които сирийското правителство предприема за запазване на единството и териториалната цялост на страната“, посочват от министерството.

Миналия месец Сирия поиска помощ от Тюркийе за укрепване на отбранителният си капацитет след избухналото сектантско насилие в страната.

В рамките на споразумението за отбрана от 13 август, Тюркийе се ангажира да предоставя оръжия, военна подготовка, оборудване и логистична подкрепа на Сирия.

Според договора Тюркийе ще споделя информация и опит, ще доставя военна техника, оръжейни системи и логистични материали, за да помогне укрепването на сирийските въоръжени сили, посочиха източници от турското министерство, пожелали анонимност.

Те допълниха, че Тюркийе остава твърдо ангажирана с подкрепата за териториалната цялост на Сирия, стабилизирането на страната и борбата с терористичните организации.

„Израел подкопава регионалния мир и стабилност“

Говорителят на министерството Зеки Актюрк заяви пред медиите, че Израел продължава безразсъдните си атаки, които застрашават мира и стабилността в региона.

Той изтъкна, че борбата за оцеляване на палестинския народ в Газа, който страда от глад, става все по-непоносима.

„Израелските сили умишлено нападат невинни цивилни, включително болници и журналисти, извършвайки масови кланета“, заяви Актюрк.

Взимането на прицел на независими журналисти има за цел да попречи на международната общност да види извършваните кланета и хуманитарната трагедия.

„Безнаказаността на Израел за военните престъпления и международните нарушения засилва неговото безгранично насилие“, предупреди говорителят.

Той подчерта, че осигуряването на трайно примирие в Газа, поддържането на отворени коридори за хуманитарна помощ и наказването на виновните са ключови задължения на международната общност.

Актюрк добави: „Атаките на Израел в Сирия, Ливан и Йемен също подкопават сигурността и стабилността в нашия регион,“

„За мира и стабилността в региона е жизненоважно Израел да уважава териториалната цялост и суверенитет на всички свои съседни и регионални държави“, заключи Зеки Актюрк.

