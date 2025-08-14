ТЮРКИЙЕ
2 мин. четене
Партията на справедливостта и развитието празнува 24 години политическо лидерство и успех
От създаването на Партията на справедливостта и развитието (АКР) през 2001 г., Тюркийе се утвърди като значима сила на международната сцена под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган.
Президентът на Тюркийе и лидер на Партията на справедливостта и развитието, Реджеп Тайип Ердоган / AA
14 август 2025

Учредена на 14 август 2001 г. под ръководството на Реджеп Тайип Ердоган, Партията на справедливостта и развитието отбелязва 24 години на турската политическа сцена, печелейки всички парламентарни избори, в които е участвала.

На 24-ата годишнина на партията, заместник-председателят на партията Фарук Аджар обяви, че нови членове ще се присъединят към партията по време на празненствата.

На пресконференция Аджар подчерта, че въпреки 24-годишната си история, партията остава динамична и ангажирана с визията и мисията си.

Той описа партията не просто като политическа организация, а като народно движение, добавяйки: „По случай 24-тата годишнина, изрично искаме да споделим, че ще продължим с уверени стъпки наред със силата, която черпим от улиците и подкрепата, която получаваме от нацията“.

„За първи път в нашата 25 годишна история ще стартираме едногодишна предизборна кампания. Целта на тази кампания, която започва утре, е да споделим с народа ни и да им напомним какво е постигнала една партия, която съществува повече от четвърт век, как е повлияла на Тюркийе и милионите проекти и инициативи, които е разработила.“

Създадена на 14 август 2001 г., Партията на справедливостта и развитието изгрява на политическата сцена под ръководството на Ердоган, който тогава е кмет на Истанбул. Той е избран за министър-председател през 2003 г., а от 2014 г. е президент.

Препоръчано

На 3 ноември 2002 г. партията постигна убедителна победа, осигурявайки си две трети от местата в парламента — абсолютно мнозинство, което не бе постигано повече от десетилетие.

Партията на справедливостта и развитието участва в седем парламентарни избори — през 2002, 2007, 2011, 2015 — предсрочни избори през ноември 2015, юни 2018 и последните през май 2023 — като излиза победител от всички тях.

От основаването на партията под ръководството на Ердоган през 2001 г., Тюркийе се утвърди като влиятелен участник на глобалната сцена, възприемайки многопосочен и проактивен подход към международните и регионалните въпроси.

През годините Тюркийе разви връзките си с европейските, тюркските и мюсюлманските държави, поемайки водеща роля в регионалните въпроси.

Освен това, Тюркийе подобри отношенията си с други глобални актьори, като засили позициите си на международната сцена.

С този подход, страната започна да допринася за решаването на глобални проблеми и да играе значима роля в международните организации.

