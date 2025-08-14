Учредена на 14 август 2001 г. под ръководството на Реджеп Тайип Ердоган, Партията на справедливостта и развитието отбелязва 24 години на турската политическа сцена, печелейки всички парламентарни избори, в които е участвала.

На 24-ата годишнина на партията, заместник-председателят на партията Фарук Аджар обяви, че нови членове ще се присъединят към партията по време на празненствата.

На пресконференция Аджар подчерта, че въпреки 24-годишната си история, партията остава динамична и ангажирана с визията и мисията си.

Той описа партията не просто като политическа организация, а като народно движение, добавяйки: „По случай 24-тата годишнина, изрично искаме да споделим, че ще продължим с уверени стъпки наред със силата, която черпим от улиците и подкрепата, която получаваме от нацията“.

„За първи път в нашата 25 годишна история ще стартираме едногодишна предизборна кампания. Целта на тази кампания, която започва утре, е да споделим с народа ни и да им напомним какво е постигнала една партия, която съществува повече от четвърт век, как е повлияла на Тюркийе и милионите проекти и инициативи, които е разработила.“

Създадена на 14 август 2001 г., Партията на справедливостта и развитието изгрява на политическата сцена под ръководството на Ердоган, който тогава е кмет на Истанбул. Той е избран за министър-председател през 2003 г., а от 2014 г. е президент.