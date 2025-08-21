СВЯТ
2 мин. четене
Израелската армия започва "нов етап" на геноцид за окупация на град Газа
Планът предвижда принуждаването на близо 1 милион палестинци да се придвижат на юг, обкръжаване на града и щурмуване на жилищни квартали.
Израелската армия започва "нов етап" на геноцид за окупация на град Газа
Израелски танкове и бронирани машини се мобилизират на границата с Газа, докато атаките продължават / AA
21 август 2025

Израелската армия обяви, че е започнала „нова фаза“ в продължаващата си агресия за повторно окупиране на град Газа, като ескалира геноцида в обсадения палестински анклав.

„Започнахме предварителни операции и първите етапи на атаката срещу град Газа. Нашите сили вече държат покрайнините на града“, заяви военният говорител Ефи Дефрин на пресконференция.

Той съобщи, че армията е преминала към втората фаза на сухопътната инвазия, наречена операция „Колесниците на Гедеон“.

„Хамас днес не е същият Хамас, който съществуваше преди операцията“, заяви Дефрин.

Според него началникът на Генералния щаб Еял Замир е разпоредил издаването на 60 000 нови повиквателни за резервисти и удължаване на службата на 20 000 настоящи военнослужещи, за да се поддържа разширението.

Дефрин също така заяви, че Израел има 75 процента „оперативен контрол“ над Газа.

Принудително разселване

На 8 август военният кабинет на премиера Бенямин Нетаняху одобри план за постепенно повторно окупиране на анклава, започвайки с град Газа.

Планът предвижда принудително преместване на близо 1 милион палестинци на юг, обграждане на града и провеждане на сухопътни нападения в жилищните квартали.

Препоръчано

На 11 август Израел започна масирана атака в квартал Зейтун на град Газа.

Очевидци описват как домове са били взривявани с роботи, натоварени с експлозиви, артилерийски огън, безразборна стрелба и масово разселване на жителите.

Геноцидът на Израел

Израел е убил над 62 100 палестинци в Газа от октомври 2023 г.

Анклавът е опустошен от месеци на бомбардировки, като експерти, подкрепяни от ООН, предупреждават за широко разпространен глад.

През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

Израел също така е изправен пред дело за геноцид в Международния съд.

Клането в град Газа бележи повратна точка в геноцида, като израелски официални лица открито описват дългосрочен план за повторно окупиране въпреки нарастващото международно осъждане.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us