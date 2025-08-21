Израелската армия обяви, че е започнала „нова фаза“ в продължаващата си агресия за повторно окупиране на град Газа, като ескалира геноцида в обсадения палестински анклав.
„Започнахме предварителни операции и първите етапи на атаката срещу град Газа. Нашите сили вече държат покрайнините на града“, заяви военният говорител Ефи Дефрин на пресконференция.
Той съобщи, че армията е преминала към втората фаза на сухопътната инвазия, наречена операция „Колесниците на Гедеон“.
„Хамас днес не е същият Хамас, който съществуваше преди операцията“, заяви Дефрин.
Според него началникът на Генералния щаб Еял Замир е разпоредил издаването на 60 000 нови повиквателни за резервисти и удължаване на службата на 20 000 настоящи военнослужещи, за да се поддържа разширението.
Дефрин също така заяви, че Израел има 75 процента „оперативен контрол“ над Газа.
Принудително разселване
На 8 август военният кабинет на премиера Бенямин Нетаняху одобри план за постепенно повторно окупиране на анклава, започвайки с град Газа.
Планът предвижда принудително преместване на близо 1 милион палестинци на юг, обграждане на града и провеждане на сухопътни нападения в жилищните квартали.
На 11 август Израел започна масирана атака в квартал Зейтун на град Газа.
Очевидци описват как домове са били взривявани с роботи, натоварени с експлозиви, артилерийски огън, безразборна стрелба и масово разселване на жителите.
Геноцидът на Израел
Израел е убил над 62 100 палестинци в Газа от октомври 2023 г.
Анклавът е опустошен от месеци на бомбардировки, като експерти, подкрепяни от ООН, предупреждават за широко разпространен глад.
През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.
Израел също така е изправен пред дело за геноцид в Международния съд.
Клането в град Газа бележи повратна точка в геноцида, като израелски официални лица открито описват дългосрочен план за повторно окупиране въпреки нарастващото международно осъждане.