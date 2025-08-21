Израелската армия обяви, че е започнала „нова фаза“ в продължаващата си агресия за повторно окупиране на град Газа, като ескалира геноцида в обсадения палестински анклав.

„Започнахме предварителни операции и първите етапи на атаката срещу град Газа. Нашите сили вече държат покрайнините на града“, заяви военният говорител Ефи Дефрин на пресконференция.

Той съобщи, че армията е преминала към втората фаза на сухопътната инвазия, наречена операция „Колесниците на Гедеон“.

„Хамас днес не е същият Хамас, който съществуваше преди операцията“, заяви Дефрин.

Според него началникът на Генералния щаб Еял Замир е разпоредил издаването на 60 000 нови повиквателни за резервисти и удължаване на службата на 20 000 настоящи военнослужещи, за да се поддържа разширението.

Дефрин също така заяви, че Израел има 75 процента „оперативен контрол“ над Газа.

Принудително разселване

На 8 август военният кабинет на премиера Бенямин Нетаняху одобри план за постепенно повторно окупиране на анклава, започвайки с град Газа.

Планът предвижда принудително преместване на близо 1 милион палестинци на юг, обграждане на града и провеждане на сухопътни нападения в жилищните квартали.