Исламабад отхвърли твърдението на украинския президент Володимир Зеленски, че пакистански граждани се сражават срещу неговата страна на страната на Русия.
Министерството на външните работи на Пакистан във вторник категорично отхвърли „неоснователните и безпочвени“ обвинения за участие на пакистански граждани в конфликта в Украйна.
„До момента Пакистан не е бил официално потърсен от украинските власти, нито е било представено каквото и да е проверимо доказателство в подкрепа на подобни твърдения“, се казва в изявление на министерството.
Зеленски в понеделник заяви, че неговите сили в североизточна Украйна се сражават срещу чуждестранни „наемници“ от различни страни, включително Пакистан.
„Нашите военни съобщават за участие на наемници от Китай, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и африкански страни във войната. Ще отговорим“, обяви в социалната мрежа X, след посещение на украинските войски на фронта във Вовчанск, североизточна Украйна.
Въпреки това Исламабад заяви, че ще повдигне тези твърдения пред украинските власти и ще поиска разяснение по въпроса.
Пакистан също така потвърди своята ангажираност към мирното разрешаване на конфликта в Украйна чрез диалог и дипломация, в съответствие с принципите на Устава на ООН.