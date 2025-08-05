Исламабад отхвърли твърдението на украинския президент Володимир Зеленски, че пакистански граждани се сражават срещу неговата страна на страната на Русия.

Министерството на външните работи на Пакистан във вторник категорично отхвърли „неоснователните и безпочвени“ обвинения за участие на пакистански граждани в конфликта в Украйна.

„До момента Пакистан не е бил официално потърсен от украинските власти, нито е било представено каквото и да е проверимо доказателство в подкрепа на подобни твърдения“, се казва в изявление на министерството.

Зеленски в понеделник заяви, че неговите сили в североизточна Украйна се сражават срещу чуждестранни „наемници“ от различни страни, включително Пакистан.