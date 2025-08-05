Посланикът на Украйна в Тюркийе заяви, че Киев активно работи по организирането на посещение на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в страната, разкъсвана от войната.

В интервю за новинарската агенция RBC-Украйна в понеделник, Нариман Джелялов сподели, че Киев активно работи по организирането на посещението, което би било първото на Ердоган от началото на руско-украинската война през февруари 2022 г.

Турският президент последно посети Украйна при работно посещение в източния град Лвов през август 2022 г.

„Президентът (на Украйна) Володимир Зеленски лично отправи покана, а аз я потвърдих по време на срещата си с турския президент“, заяви Джелялов, визирайки срещата си с Ердоган в началото на миналия месец, когато връчи акредитивните си писма.

Икономически връзки

Джелялов отбеляза, че посещението изисква значителни усилия заради множество пречки, но добави, че ратификацията на споразумението за свободна търговия между Тюркийе и Украйна може да бъде основният фокус на визитата.