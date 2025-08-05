ТЮРКИЙЕ
Посланикът на Украйна в Тюркийе Нариман Джелялов заяви, че ратификацията на споразумението за свободна търговия между Тюркийе и Украйна може да се превърне в централен фокус на посещението.
Джелялов беше назначен за посланик на Украйна в Анкара миналия май. (Снимка: X/@Communications) / Others
5 август 2025

Посланикът на Украйна в Тюркийе заяви, че Киев активно работи по организирането на посещение на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в страната, разкъсвана от войната.

В интервю за новинарската агенция RBC-Украйна в понеделник, Нариман Джелялов сподели, че Киев активно работи по организирането на посещението, което би било първото на Ердоган от началото на руско-украинската война през февруари 2022 г.

Турският президент последно посети Украйна при работно посещение в източния град Лвов през август 2022 г.

„Президентът (на Украйна) Володимир Зеленски лично отправи покана, а аз я потвърдих по време на срещата си с турския президент“, заяви Джелялов, визирайки срещата си с Ердоган в началото на миналия месец, когато връчи акредитивните си писма.

Икономически връзки

Джелялов отбеляза, че посещението изисква значителни усилия заради множество пречки, но добави, че ратификацията на споразумението за свободна търговия между Тюркийе и Украйна може да бъде основният фокус на визитата.

„Това споразумение е важно за голяма част от нашия бизнес, въпреки че може да предизвика притеснения за някои поради засилената конкуренция. Все пак това е политическо решение. Президентът Зеленски предложи споразумението да бъде ратифицирано по време на посещението на Ердоган, което би било силен и символичен жест“, посочи посланикът.

Турските власти все още не са коментирали изказванията на Джелялов.

През август миналата година Анкара ратифицира споразумението за свободна търговия, подписано с Киев на 3 февруари 2022 г.

Тюркийе заема посредническа роля в конфликта между Русия и Украйна, като е домакин на мирни преговори в началото на войната, а по-късно домакинства и нови мирни преговори между двете воюващи страни в Истанбул на 16 май, 2 юни и 23 юли.

