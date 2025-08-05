Турският президент Реджеп Тайип Ердоган поздрави британския премиер Киър Стармър за изявленията му относно признаването на Държавата Палестина.
В телефонен разговор в понеделник двамата лидери обсъдиха отношенията между Тюркийе и Обединеното кралство, както и регионални и глобални въпроси, съобщи Дирекцията по комуникации на Тюркийе.
Ердоган заяви, че хуманитарната ситуация в Газа е достигнала критична точка и че е дълг на човечеството да надхвърли просто изразяването на загриженост относно събитията.
Той подчерта значението на предприемането на стъпки, които да принудят Израел да преследва примирие и решение на основата на две държави.
Тюркийе непрекъснато изпраща хуманитарна помощ в Газа, подкрепя усилията на посредниците за постигане на примирие в региона и застава зад преговорите за примирие, добави Ердоган.