Действията на Израел за изгонване на палестинците от Газа и анексиране на окупирания Западен бряг са неприемливи, заяви турският външен министър Хакан Фидан пред председателя на Шура съвета на Хамас, Мохамед Исмаил Даруиш.
Фидан се срещна с делегация на Хамас, водена от Даруиш, в Истанбул, според източници от турското външно министерство в петък.
Делегацията на Хамас подчерта, че количеството хуманитарна помощ, допусната в Газа, е далеч недостатъчно за нуждите и критикува непреклонната позиция на Израел в преговорите за примирие.
Фидан заяви, че Израел продължава политика на геноцид, като оставя хората в Газа да гладуват, добавяйки, че този подход показва, че правителството на Бенямин Нетаняху не е сериозно в намеренията си за постигане на примирие.
Той подчерта, че целта на Израел е да сломи съпротивата на хората в Газа, като удължава преговорите за примирие и принуждава към разселване.
Подчертавайки подкрепата на Тюркийе за продължаване на преговорите, Фидан отбеляза нарастващата международна обществена подкрепа за палестинците.
Той заяви, че в резултат на обществен натиск все повече държави признават палестинската държава, а Израел става все по-изолиран.
Фидан също така потвърди, че подкрепата на Тюркийе за палестинската кауза ще продължи по най-силен начин.
Отхвърляйки международните призиви за примирие, израелската армия провежда жестока офанзива в Газа от 7 октомври 2023 г., убивайки над 60 000 палестинци, повечето от които жени и деца. Безмилостните бомбардировки разрушиха анклава и доведоха до недостиг на храна.