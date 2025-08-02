ТЮРКИЙЕ
2 мин. четене
Турският външен министър Фидан се срещна с делегация на Хамас и заяви, че политиката на Израел за геноцид чрез гладуване на палестинците в Газа отразява липсата на сериозност на Нетаняху относно примирието.
Турският външен министър: Израелските действия за прогонване на жителите на Газа и анексиране на Западния бряг са неприемливи / AA
2 август 2025

Действията на Израел за изгонване на палестинците от Газа и анексиране на окупирания Западен бряг са неприемливи, заяви турският външен министър Хакан Фидан пред председателя на Шура съвета на Хамас, Мохамед Исмаил Даруиш.

Фидан се срещна с делегация на Хамас, водена от Даруиш, в Истанбул, според източници от турското външно министерство в петък.

Делегацията на Хамас подчерта, че количеството хуманитарна помощ, допусната в Газа, е далеч недостатъчно за нуждите и критикува непреклонната позиция на Израел в преговорите за примирие.

Фидан заяви, че Израел продължава политика на геноцид, като оставя хората в Газа да гладуват, добавяйки, че този подход показва, че правителството на Бенямин Нетаняху не е сериозно в намеренията си за постигане на примирие.

Той подчерта, че целта на Израел е да сломи съпротивата на хората в Газа, като удължава преговорите за примирие и принуждава към разселване.

Подчертавайки подкрепата на Тюркийе за продължаване на преговорите, Фидан отбеляза нарастващата международна обществена подкрепа за палестинците.

Той заяви, че в резултат на обществен натиск все повече държави признават палестинската държава, а Израел става все по-изолиран.

Фидан също така потвърди, че подкрепата на Тюркийе за палестинската кауза ще продължи по най-силен начин.

Отхвърляйки международните призиви за примирие, израелската армия провежда жестока офанзива в Газа от 7 октомври 2023 г., убивайки над 60 000 палестинци, повечето от които жени и деца. Безмилостните бомбардировки разрушиха анклава и доведоха до недостиг на храна.

