Действията на Израел за изгонване на палестинците от Газа и анексиране на окупирания Западен бряг са неприемливи, заяви турският външен министър Хакан Фидан пред председателя на Шура съвета на Хамас, Мохамед Исмаил Даруиш.

Фидан се срещна с делегация на Хамас, водена от Даруиш, в Истанбул, според източници от турското външно министерство в петък.

Делегацията на Хамас подчерта, че количеството хуманитарна помощ, допусната в Газа, е далеч недостатъчно за нуждите и критикува непреклонната позиция на Израел в преговорите за примирие.

Фидан заяви, че Израел продължава политика на геноцид, като оставя хората в Газа да гладуват, добавяйки, че този подход показва, че правителството на Бенямин Нетаняху не е сериозно в намеренията си за постигане на примирие.

Той подчерта, че целта на Израел е да сломи съпротивата на хората в Газа, като удължава преговорите за примирие и принуждава към разселване.