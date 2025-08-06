Турската отбранителна компания Aselsan обяви във вторник, че е сключила директни и индиректни договори за износ на стойност 1,3 милиарда долара през първите шест месеца на годината, като с „решителност“ продължава стратегията си за износно ориентиран растеж.

Приходите на компанията за периода януари–юни достигат 53,7 милиарда турски лири (1,32 милиарда долара), което отчита ръст от 11,3% на годишна база. Ръстът се дължи на продължаващите доставки в сектори като противовъздушна отбрана, електрооптика, радари, авионика, електронна война, системи за сигурност и оръжейни системи.

През първата половина на годината новите договори възлизат на 2,8 милиарда долара, което е с 10% повече в сравнение със същия период на предходната година, а портфолиото от поръчки на компанията отчита увеличение с 30%, достигайки 16 милиарда долара.

Печалбата преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA) достигна 319,7 милиона долара с марж от 25%, отбелязвайки реален ръст от 15% спрямо първата половина на миналата година. Съотношението Book-to-Bill беше 2, което поставя Aselsan над средното за индустрията.

През първата половина на 2025 г., разходите на компанията за научноизследователска и развойна дейност (R&D) отчитат ръст от 42% спрямо предходната година, достигайки 572 милиона долара за отчетния период. А разходите за инвестиции в инфраструктура се удвояват до 104 милиона долара спрямо същия период на 2024 г.

Главният изпълнителен директор на Aselsan, Ахмет Акьол, коментира финансовите резултати за първата половина на 2025 г., посочвайки, че програмата Aselsan NEXT, стартирана през 2024 г., е дала силен финансов тласък.