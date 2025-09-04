СВЯТ
3 мин. четене
Шефът на НАТО настоява за разполагане на войски в Украйна
„Заплахата няма да приключи, когато войната в Украйна свърши“, заяви Марк Рюте на отбранителната среща на върха на IISS в Прага.
Шефът на НАТО настоява за разполагане на войски в Украйна
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте / AA
4 септември 2025

Москва няма право да решава дали западни войски могат да бъдат разположени в Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в четвъртък, подчертавайки, че суверенитетът на Киев трябва да бъде уважаван.

"Защо ни интересува какво мисли Русия за войските в Украйна? Това е суверенна страна. Това е тяхно решение. Никой друг не може да решава това." каза Рюте на IISS Prague Defence Summit.

"Украйна е суверенна страна. Ако Украйна иска сили за гарантиране на сигурността в страната, за да подкрепи мирно споразумение, това е тяхно решение. Никой друг не може да решава за това. И мисля, че наистина трябва да спрем да правим (руския президент Владимир) Путин твърде могъщ," добави той.

СвързаниTRT World - Peace push between Russia, Ukraine still alive despite setbacks: Trump

'Заплахата няма да приключи с края на тази война'

Рюте определи продължаващата война на Русия в Украйна като "най-очевидния пример" за настоящите заплахи за сигурността, но предупреди, че предизвикателството няма да приключи с конфликта.

"Заплахата няма да приключи с края на тази война. Нито пък предизвикателството е ограничено само с Русия. Китай, Иран и Северна Корея представляват предизвикателства както поотделно, така и в резултат на тяхното сътрудничество. Те увеличават сътрудничеството си в отбранителната индустрия до безпрецедентни нива. Те се подготвят за дългосрочна конфронтация. Затова трябва да сме подготвени," каза той.

Рюте подчерта нарастващата връзка между евроатлантическата и индо-тихоокеанската сигурност, като посочи по-тясното сътрудничество с Япония, Австралия, Нова Зеландия и Южна Корея.

"Ако Китай един ден реши да нападне Тайван, това няма да се ограничи само до тази атака. Защо (китайският президент) Си Дзинпин да не се обади на своя младши партньор Владимир Путин, за да ни държи заети тук в Европа, в северноатлантическата зона?" каза той.

Препоръчано

'Само парите не могат да осигурят сигурност'

Генералният секретар на НАТО заяви, че сигурността не може да бъде осигурена само с пари, като призова за по-силни усилия в отбранителната индустрия в рамките на алианса.

"Само парите не могат да осигурят сигурност. Нуждаем се от способности, реална огнева мощ, тежка техника, както и нови технологии, и това е, което нашата отбранителна индустрия в алианса трябва да достави по-бързо от всякога в Европа и също в Съединените щати, просто в целия алианс... Ние не произвеждаме достатъчно," предупреди той.

Той припомни, че до скоро Русия произвеждаше повече боеприпаси от всички членове на НАТО взети заедно, въпреки че икономиката ѝ е по-малка от тази на американския щат Тексас.

Но той подчерта, че Европа сега увеличава производството си.

Рюте похвали лидерството на САЩ в рамките на алианса, особено при президента Доналд Тръмп, като заяви, че то е помогнало за натиска върху съюзниците да постигнат по-високи ангажименти за разходи за отбрана.

"Това никога нямаше да се случи без Тръмп," каза той, добавяйки, че съюзници като Италия, Канада, Испания и Белгия са се ангажирали с целта за разходи за отбрана от 5 процента на срещата на върха през юни в Хага.

СвързаниTRT World - Russia, US coordinate new talks as Ukraine rules out compromise
ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us