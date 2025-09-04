Москва няма право да решава дали западни войски могат да бъдат разположени в Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в четвъртък, подчертавайки, че суверенитетът на Киев трябва да бъде уважаван.

"Защо ни интересува какво мисли Русия за войските в Украйна? Това е суверенна страна. Това е тяхно решение. Никой друг не може да решава това." каза Рюте на IISS Prague Defence Summit.

"Украйна е суверенна страна. Ако Украйна иска сили за гарантиране на сигурността в страната, за да подкрепи мирно споразумение, това е тяхно решение. Никой друг не може да решава за това. И мисля, че наистина трябва да спрем да правим (руския президент Владимир) Путин твърде могъщ," добави той.

Свързани TRT World - Peace push between Russia, Ukraine still alive despite setbacks: Trump

'Заплахата няма да приключи с края на тази война'

Рюте определи продължаващата война на Русия в Украйна като "най-очевидния пример" за настоящите заплахи за сигурността, но предупреди, че предизвикателството няма да приключи с конфликта.

"Заплахата няма да приключи с края на тази война. Нито пък предизвикателството е ограничено само с Русия. Китай, Иран и Северна Корея представляват предизвикателства както поотделно, така и в резултат на тяхното сътрудничество. Те увеличават сътрудничеството си в отбранителната индустрия до безпрецедентни нива. Те се подготвят за дългосрочна конфронтация. Затова трябва да сме подготвени," каза той.

Рюте подчерта нарастващата връзка между евроатлантическата и индо-тихоокеанската сигурност, като посочи по-тясното сътрудничество с Япония, Австралия, Нова Зеландия и Южна Корея.

"Ако Китай един ден реши да нападне Тайван, това няма да се ограничи само до тази атака. Защо (китайският президент) Си Дзинпин да не се обади на своя младши партньор Владимир Путин, за да ни държи заети тук в Европа, в северноатлантическата зона?" каза той.