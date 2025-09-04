Москва няма право да решава дали западни войски могат да бъдат разположени в Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в четвъртък, подчертавайки, че суверенитетът на Киев трябва да бъде уважаван.
"Защо ни интересува какво мисли Русия за войските в Украйна? Това е суверенна страна. Това е тяхно решение. Никой друг не може да решава това." каза Рюте на IISS Prague Defence Summit.
"Украйна е суверенна страна. Ако Украйна иска сили за гарантиране на сигурността в страната, за да подкрепи мирно споразумение, това е тяхно решение. Никой друг не може да решава за това. И мисля, че наистина трябва да спрем да правим (руския президент Владимир) Путин твърде могъщ," добави той.
'Заплахата няма да приключи с края на тази война'
Рюте определи продължаващата война на Русия в Украйна като "най-очевидния пример" за настоящите заплахи за сигурността, но предупреди, че предизвикателството няма да приключи с конфликта.
"Заплахата няма да приключи с края на тази война. Нито пък предизвикателството е ограничено само с Русия. Китай, Иран и Северна Корея представляват предизвикателства както поотделно, така и в резултат на тяхното сътрудничество. Те увеличават сътрудничеството си в отбранителната индустрия до безпрецедентни нива. Те се подготвят за дългосрочна конфронтация. Затова трябва да сме подготвени," каза той.
Рюте подчерта нарастващата връзка между евроатлантическата и индо-тихоокеанската сигурност, като посочи по-тясното сътрудничество с Япония, Австралия, Нова Зеландия и Южна Корея.
"Ако Китай един ден реши да нападне Тайван, това няма да се ограничи само до тази атака. Защо (китайският президент) Си Дзинпин да не се обади на своя младши партньор Владимир Путин, за да ни държи заети тук в Европа, в северноатлантическата зона?" каза той.
'Само парите не могат да осигурят сигурност'
Генералният секретар на НАТО заяви, че сигурността не може да бъде осигурена само с пари, като призова за по-силни усилия в отбранителната индустрия в рамките на алианса.
"Само парите не могат да осигурят сигурност. Нуждаем се от способности, реална огнева мощ, тежка техника, както и нови технологии, и това е, което нашата отбранителна индустрия в алианса трябва да достави по-бързо от всякога в Европа и също в Съединените щати, просто в целия алианс... Ние не произвеждаме достатъчно," предупреди той.
Той припомни, че до скоро Русия произвеждаше повече боеприпаси от всички членове на НАТО взети заедно, въпреки че икономиката ѝ е по-малка от тази на американския щат Тексас.
Но той подчерта, че Европа сега увеличава производството си.
Рюте похвали лидерството на САЩ в рамките на алианса, особено при президента Доналд Тръмп, като заяви, че то е помогнало за натиска върху съюзниците да постигнат по-високи ангажименти за разходи за отбрана.
"Това никога нямаше да се случи без Тръмп," каза той, добавяйки, че съюзници като Италия, Канада, Испания и Белгия са се ангажирали с целта за разходи за отбрана от 5 процента на срещата на върха през юни в Хага.