Китайският президент Си Цзинпин посрещна руския президент Владимир Путин като „стар приятел“ във вторник, на срещата в Пекин, където откриха нов кръг от преговори, на фона на засиленото напрежение със САЩ.

Путин изказа благодарност на Си Цзинпин, неговия “скъп приятел", за топлото посрещане и заяви, че отношенията между Москва и Пекин сега са “на безпрецедентно високо ниво”.

Двамата лидери се срещнаха официално, преди да продължат дискусиите си на чай с най-висшите си съветници, подчертавайки значението, което отдават на личното си разбирателство.

Разговорите последваха след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин в понеделник, където Си и Путин имаха среща с индийския премиер Нарендра Моди и други регионални лидери.

В сряда Си ще бъде домакин на най-големия военен парад в историята на Китай в сряда, който ще отбележи 80-годишнината от капитулацията на японците в Китай в края на Втората световна война.

„Винаги бяхме заедно тогава и оставаме заедно сега“, каза Путин, припомняйки подкрепа на СССР за Китай по време на японската инвазия.

Търговско напрежение със САЩ