Владимир Путин и Си Цзинпин проведоха среща в Пекин
Президентите на Китай и Русия е срещнаха в Пекин, в навечерието на мероприятията по случай 80-годишнината от края на Втората световна война, докато Вашингтон увеличава натиска върху двете страни
Си Цзинпин и Путин проведоха официална среща в Пекин / AA
2 септември 2025

Китайският президент Си Цзинпин посрещна руския президент Владимир Путин като „стар приятел“ във вторник, на срещата в Пекин, където откриха нов кръг от преговори, на фона на засиленото напрежение със САЩ.

Путин изказа благодарност на Си Цзинпин, неговия “скъп приятел", за топлото посрещане и заяви, че отношенията между Москва и Пекин сега са “на безпрецедентно високо ниво”.

Двамата лидери се срещнаха официално, преди да продължат дискусиите си на чай с най-висшите си съветници, подчертавайки значението, което отдават на личното си разбирателство.

Разговорите последваха след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин в понеделник, където Си и Путин имаха среща с индийския премиер Нарендра Моди и други регионални лидери.

В сряда Си ще бъде домакин на най-големия военен парад в историята на Китай в сряда, който ще отбележи 80-годишнината от капитулацията на японците в Китай в края на Втората световна война.

„Винаги бяхме заедно тогава и оставаме заедно сега“, каза Путин, припомняйки подкрепа на СССР за Китай по време на японската инвазия.

Търговско напрежение със САЩ

Пекин твърди, че е неутрален по отношение на войната в Украйна, но се превърна в икономически спасителен пояс за Москва, като поддържа търговските потоци въпреки западните санкции.

Американските представители обвиниха някои китайски компании, че подпомагат руската военна индустрия.

Срещата на върха на ШОС също подчерта променящите се съюзи. Митата на американския президент Доналд Тръмп върху индийските стоки тласнаха Ню Делхи още по-повече към Москва, така и към Пекин, въпреки че Моди отказа да присъства на парада в Китай.

Преди двустранната си среща, Си и Путин проведоха тристранна среща с монголския президент Хурелсух Ухнаа, чиято страна е разположена стратегически между Китай и Русия.

Путин подчерта, че трите страни са "добри съседи" с общи интереси

Монголия привлече международното внимание през 2024 г., когато пренебрегна призивите за арест на Путин по заповед на Международния наказателен съд по време на държавното му посещение.

