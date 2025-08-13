ПОЛИТИКА
Тръмп хвали изпълнителния директор на Intel, след като призова за неговата оставка
Президентът на САЩ промени тона си спрямо главния изпълнителен директор на Intel, Лип-Бу Тан, наричайки кариерата му „удивителна история“, след като по-рано поиска оставката му заради твърдения, свързани с Китай.
Акциите на Intel поскъпнаха, след като Тръмп смекчи позицията си спрямо главния изпълнителен директор на компанията. / AP
преди 11 часа

По-малко от седмица след като поиска оставката му, президентът Доналд Тръмп нарече кариерата на изпълнителния директор на Intel „удивителна история“.

Акциите на Intel, които спаднаха миналата седмица след като изпълнителният директор Лип-Бу Тан беше подложен на критики от американския президент, се повишиха преди отварянето на борсата във вторник.

Атаката от страна на Тръмп дойде след като сенатор Том Котън изпрати писмо до председателя на борда на Intel Франк Йери, изразявайки загриженост относно инвестициите на Тан и връзките му със компании за полупроводници, които според съобщения са свързани с Китайската комунистическа партия и Народноосвободителната армия.

Котън попита Intel дали Тан е продал дяловете си в тези компании, за да избегне потенциален конфликт на интереси.

Тръмп заяви в платформата Truth Social в четвъртък: „Изпълнителният директор на Intel е силно КОНФЛИКТЕН и трябва незабавно да подаде оставка. Няма друго решение на този проблем. Благодаря за вниманието към този въпрос!“

Тан беше назначен за изпълнителен директор на Intel през март и не е ясно дали е продал своите интереси в компаниите за чипове.

Тан заяви в съобщение до служителите, че има разпространена дезинформация относно предишните му роли в Walden International и Cadence Design Systems и подчерта, че винаги е действал в рамките на най-високите правни и етични стандарти.

‘Удивителна история’

След среща с Тан в Белия дом в понеделник, Тръмп оттегли искането си за незабавна оставка на Тан.

„Срещнах се с г-н Лип-Бу Тан от Intel, заедно със секретаря по търговията Хауърд Лутник и секретаря на хазната Скот Бесент,“ написа Тръмп в публикация в Truth Social.

„Срещата беше много интересна. Неговият успех и възход са удивителна история. Г-н Тан и членовете на моя кабинет ще работят заедно и ще ми представят предложения през следващата седмица. Благодаря за вниманието към този въпрос!“

Акциите на Intel се повишиха с повече от три процента в предварителната търговия.

Икономическото и политическо съперничество между САЩ и Китай все повече се фокусира върху компютърните чипове, изкуствения интелект и други дигитални технологии, които се очаква да оформят бъдещите икономики и военни конфликти.

