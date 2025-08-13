По-малко от седмица след като поиска оставката му, президентът Доналд Тръмп нарече кариерата на изпълнителния директор на Intel „удивителна история“.

Акциите на Intel, които спаднаха миналата седмица след като изпълнителният директор Лип-Бу Тан беше подложен на критики от американския президент, се повишиха преди отварянето на борсата във вторник.

Атаката от страна на Тръмп дойде след като сенатор Том Котън изпрати писмо до председателя на борда на Intel Франк Йери, изразявайки загриженост относно инвестициите на Тан и връзките му със компании за полупроводници, които според съобщения са свързани с Китайската комунистическа партия и Народноосвободителната армия.

Котън попита Intel дали Тан е продал дяловете си в тези компании, за да избегне потенциален конфликт на интереси.

Тръмп заяви в платформата Truth Social в четвъртък: „Изпълнителният директор на Intel е силно КОНФЛИКТЕН и трябва незабавно да подаде оставка. Няма друго решение на този проблем. Благодаря за вниманието към този въпрос!“

Тан беше назначен за изпълнителен директор на Intel през март и не е ясно дали е продал своите интереси в компаниите за чипове.

Тан заяви в съобщение до служителите, че има разпространена дезинформация относно предишните му роли в Walden International и Cadence Design Systems и подчерта, че винаги е действал в рамките на най-високите правни и етични стандарти.