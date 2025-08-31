ПОЛИТИКА
2 мин. четене
Турция и Пакистан ще продължат да си сътрудничат срещу геноцидната политика на Израел в Газа: Ердоган
Анкара е доволна да види развитието на връзките между Пакистан и Турската република Северен Кипър, заяви Ердоган пред пакистанския премиер.
В Тиендзин Ердоган заяви на премиера Шариф, че Турция е солидарна с Пакистан срещу геноцида на Израел в Газа. / Reuters
31 август 2025

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Израел иска да разшири своята политика на геноцид в Газа и че Анкара ще продължи да работи срещу това в координация с Пакистан.

На среща с пакистанския премиер Шахбаз Шариф в неделя в китайския град Тиендзин, Ердоган заяви, че Турция заема същата позиция като Пакистан срещу геноцида на Израел, според изявление на Турската дирекция за комуникации, публикувано в турската социална платформа NSosyal.

„Президентът Ердоган подчерта, че Израел се стреми да разшири своята политика на геноцид в Газа, отбеляза, че Турция стои на същата линия с Пакистан срещу този геноцид, и заяви, че двете страни ще продължат да работят в координация“, се казва в изявлението.

Двамата лидери също обсъдиха двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси.

Солидарност

Изразявайки удовлетворение от развитието на отношенията между Пакистан и Турската република Северен Кипър (ТРСК), Ердоган заяви, че демонстрираната солидарност в това отношение е високо оценена.

Турция и Пакистан работят за укрепване на сътрудничеството в много области, особено в търговията, енергетиката, отбраната и сигурността, добави той.

Ердоган също така подчерта, че единството и териториалната цялост на Сирия са от съществено значение за Турция и заяви, че Анкара твърдо се противопоставя на всякакви действия и нагласи, които биха дестабилизирали Сирия.

Турският президент и пакистанският премиер са на посещение в Китай, за да участват в 25-ата среща на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин.

