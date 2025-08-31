Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Израел иска да разшири своята политика на геноцид в Газа и че Анкара ще продължи да работи срещу това в координация с Пакистан.

На среща с пакистанския премиер Шахбаз Шариф в неделя в китайския град Тиендзин, Ердоган заяви, че Турция заема същата позиция като Пакистан срещу геноцида на Израел, според изявление на Турската дирекция за комуникации, публикувано в турската социална платформа NSosyal.

„Президентът Ердоган подчерта, че Израел се стреми да разшири своята политика на геноцид в Газа, отбеляза, че Турция стои на същата линия с Пакистан срещу този геноцид, и заяви, че двете страни ще продължат да работят в координация“, се казва в изявлението.

Двамата лидери също обсъдиха двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси.

