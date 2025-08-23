Азиатската банка за развитие (ADB) одобри пакет за финансиране на стойност 410 милиона долара в подкрепа на разработването на медно-златния рудник Реко Дик в Пакистан в петък, тъй като редките земни ресурси на страната привличат нарастващ чуждестранен интерес.
Този потенциално изключително доходоносен проект за открит добив в провинция Белуджистан в Пакистан цели да разработи едно от най-големите неразработени находища на мед и злато в света, като производството се очаква да започне през 2028 г.
В продължение на десетилетия Пакистан се бори със сепаратистки бунт в богатата на минерали южна провинция, където енергийни проекти, подкрепяни от чужбина – основно управлявани от китайски компании – често са били обект на нападения.
Пакетът на ADB включва 300 милиона долара заеми за канадската компания Barrick и кредитна гаранция от 110 милиона долара за местното правителство.
След завършването си, Реко Дик се очаква да бъде петият по големина меден рудник в света, произвеждащ метал, който е от съществено значение за окабеляване, електрически мотори и технологии за възобновяема енергия.
„Реко Дик ще подпомогне веригата за доставки на критични минерали, като същевременно ще ускори прехода към чиста енергия и ще стимулира дигиталните иновации“, заяви президентът на ADB Масато Канда в изявление.
Канда нарече пакета „промяна на играта за Пакистан... подкрепящ прехода на нацията към по-устойчива и разнообразна икономика“.
Активисти критикуваха проекта Реко Дик в Белуджистан, където бунтът отчасти е подхранван от недоволство относно разпределението на печалбите от добива на природни ресурси.
Въпреки че Белуджистан е богат на въглеводороди и минерали, 70 процента от неговите 15 милиона жители живеят под прага на бедността.
Три дузини граждански организации призоваха ADB, както и Международната финансова корпорация, да отложат инвестициите в рудника Реко Дик.
Barrick защити своите практики за добив в изявление, изпратено по имейл до AFP.
„Barrick се ангажира с отговорен добив и споделяне на ползите от своите операции с местните заинтересовани страни и партньори, базирано на открит и прозрачен диалог и най-високи екологични и социални стандарти“, се казва в изявлението.
През последните месеци пакистанското военно ръководство популяризира потенциала на страната като център за минерали и редки земни елементи, като ги изтъква по време на преговори за търговски тарифи с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Пакистанските официални лица отдавна популяризират проекта Реко Дик като крайъгълен камък на стратегията за икономическо възраждане на страната.