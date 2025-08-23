ИКОНОМИКА
Пакистанският проект за мед и злато Реко Дик получава подкрепа от 410 милиона долара от АБР
Реко Дик се очаква да бъде петата по големина медна мина в света, произвеждаща метал, който е от съществено значение за окабеляване, електрически мотори и технологии за възобновяема енергия.
Пакистански мед и злато / AP
23 август 2025

Азиатската банка за развитие (ADB) одобри пакет за финансиране на стойност 410 милиона долара в подкрепа на разработването на медно-златния рудник Реко Дик в Пакистан в петък, тъй като редките земни ресурси на страната привличат нарастващ чуждестранен интерес.

Този потенциално изключително доходоносен проект за открит добив в провинция Белуджистан в Пакистан цели да разработи едно от най-големите неразработени находища на мед и злато в света, като производството се очаква да започне през 2028 г.

В продължение на десетилетия Пакистан се бори със сепаратистки бунт в богатата на минерали южна провинция, където енергийни проекти, подкрепяни от чужбина – основно управлявани от китайски компании – често са били обект на нападения.

Пакетът на ADB включва 300 милиона долара заеми за канадската компания Barrick и кредитна гаранция от 110 милиона долара за местното правителство.

След завършването си, Реко Дик се очаква да бъде петият по големина меден рудник в света, произвеждащ метал, който е от съществено значение за окабеляване, електрически мотори и технологии за възобновяема енергия.

„Реко Дик ще подпомогне веригата за доставки на критични минерали, като същевременно ще ускори прехода към чиста енергия и ще стимулира дигиталните иновации“, заяви президентът на ADB Масато Канда в изявление.

Канда нарече пакета „промяна на играта за Пакистан... подкрепящ прехода на нацията към по-устойчива и разнообразна икономика“.

Активисти критикуваха проекта Реко Дик в Белуджистан, където бунтът отчасти е подхранван от недоволство относно разпределението на печалбите от добива на природни ресурси.

Въпреки че Белуджистан е богат на въглеводороди и минерали, 70 процента от неговите 15 милиона жители живеят под прага на бедността.

Три дузини граждански организации призоваха ADB, както и Международната финансова корпорация, да отложат инвестициите в рудника Реко Дик.

Barrick защити своите практики за добив в изявление, изпратено по имейл до AFP.

„Barrick се ангажира с отговорен добив и споделяне на ползите от своите операции с местните заинтересовани страни и партньори, базирано на открит и прозрачен диалог и най-високи екологични и социални стандарти“, се казва в изявлението.

През последните месеци пакистанското военно ръководство популяризира потенциала на страната като център за минерали и редки земни елементи, като ги изтъква по време на преговори за търговски тарифи с администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Пакистанските официални лица отдавна популяризират проекта Реко Дик като крайъгълен камък на стратегията за икономическо възраждане на страната.

