Азиатската банка за развитие (ADB) одобри пакет за финансиране на стойност 410 милиона долара в подкрепа на разработването на медно-златния рудник Реко Дик в Пакистан в петък, тъй като редките земни ресурси на страната привличат нарастващ чуждестранен интерес.

Този потенциално изключително доходоносен проект за открит добив в провинция Белуджистан в Пакистан цели да разработи едно от най-големите неразработени находища на мед и злато в света, като производството се очаква да започне през 2028 г.

В продължение на десетилетия Пакистан се бори със сепаратистки бунт в богатата на минерали южна провинция, където енергийни проекти, подкрепяни от чужбина – основно управлявани от китайски компании – често са били обект на нападения.

Пакетът на ADB включва 300 милиона долара заеми за канадската компания Barrick и кредитна гаранция от 110 милиона долара за местното правителство.

След завършването си, Реко Дик се очаква да бъде петият по големина меден рудник в света, произвеждащ метал, който е от съществено значение за окабеляване, електрически мотори и технологии за възобновяема енергия.

„Реко Дик ще подпомогне веригата за доставки на критични минерали, като същевременно ще ускори прехода към чиста енергия и ще стимулира дигиталните иновации“, заяви президентът на ADB Масато Канда в изявление.

Канда нарече пакета „промяна на играта за Пакистан... подкрепящ прехода на нацията към по-устойчива и разнообразна икономика“.