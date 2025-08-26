Индийските износители се подготвят за потенциални търговски смущения, след като Министерството на вътрешната сигурност на САЩ потвърди, че Вашингтон ще наложи допълнителни 25% мита върху всички стоки с индийски произход, считано от сряда.

Индийският износ сега ще бъде изправен пред мита от САЩ до 50% - сред най-високите, наложени от Вашингтон - след като президентът Доналд Тръмп обяви допълнителни мита като наказание за увеличените покупки на руски петрол от Ню Делхи по-рано през август.

Според Министерството на вътрешната сигурност новите мита ще се прилагат за стоки, влизащи в САЩ за потребление или изтеглени от складове за потребление, считано от сряда в 00:01 ч. по източно крайбрежие (EDT) или 21:31 ч. по индийско време (IST).

Индийската рупия отслабна с 0,17% до 87,7275 за щатски долар при откриването на валутните пазари, въпреки че зелената валута се понижи спрямо много други валути.

В изявлението се посочва, че транзитните пратки с подходяща сертификация, както и продуктите, включени в програми за хуманитарна помощ и реципрочна търговия, ще бъдат освободени от тези мита.

Министерството потвърди, че този ход е предприет в отговор на непряката подкрепа на Индия за войната на Русия в Украйна.