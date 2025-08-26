СВЯТ
Допълнителните 25% американски мита върху вноса от Индия влиза в сила от 27 август 2025 г.
Контейнери транспортиращи се с влак в близо до пристанището Диндаял в Кандла, в западния штат Гуджарат, Индия, 5 април 2025 / Reuters
26 август 2025

Индийските износители се подготвят за потенциални търговски смущения, след като Министерството на вътрешната сигурност на САЩ потвърди, че Вашингтон ще наложи допълнителни 25% мита върху всички стоки с индийски произход, считано от сряда.

Индийският износ сега ще бъде изправен пред мита от САЩ до 50% - сред най-високите, наложени от Вашингтон - след като президентът Доналд Тръмп обяви допълнителни мита като наказание за увеличените покупки на руски петрол от Ню Делхи по-рано през август.

Според Министерството на вътрешната сигурност новите мита ще се прилагат за стоки, влизащи в САЩ за потребление или изтеглени от складове за потребление, считано от сряда в 00:01 ч. по източно крайбрежие (EDT) или 21:31 ч. по индийско време (IST).

Индийската рупия отслабна с 0,17% до 87,7275 за щатски долар при откриването на валутните пазари, въпреки че зелената валута се понижи спрямо много други валути.

В изявлението се посочва, че транзитните пратки с подходяща сертификация, както и продуктите, включени в програми за хуманитарна помощ и реципрочна търговия, ще бъдат освободени от тези мита.

Министерството потвърди, че този ход е предприет в отговор на непряката подкрепа на Индия за войната на Русия в Украйна.

Министерството на търговията на Индия не отговори веднага на искане за коментар относно изяврението направено от САЩ.

„Правителството няма надежда за незабавно облекчение или забавяне на американските мита“, каза служител на Министерството на търговията, пожелал анонимност, тъй като не е бил упълномощен да говори пред медиите.

На засегнати от тарифите износителите, ще бъде предоставена финансова помощ и ще бъдат насърчени да диверсифицират дейността си към алтернативни пазари, включително Китай, Латинска Америка и Близкия изток, добави служителят.

„Правителството определи близо 50 държави за увеличаване на индийския износ, особено на текстилна продукция, преработени храни, кожени изделия и морски продукти“, посочи служителят.

Индийският премиер Нарендра Моди обеща да не прави компромис с интересите на фермерите в страната, дори ако има висока цена, която трябва да се плати.

Моди също така предприема действия за подобряване на отношенията с Китай, като първото му посещение от седем години е запланувано за края на този месец.

