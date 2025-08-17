ИКОНОМИКА
Преговорите за търговско споразумение между Индия и САЩ са в застой
Планираното търговско посещение на САЩ в Индия беше отменено, което забавя преговорите за двустранно търговско споразумение преди влизането в сила на новите мита.
Новите тарифи върху индийските стоки ще влязат в сила, тъй като търговските преговори са отложени. / Reuters
17 август 2025

Планираното посещение на американски търговски преговарящи в Ню Делхи от 25 до 29 август беше отменено, което забавя преговорите за предложеното двустранно търговско споразумение, съобщи индийската бизнес и финансова новинарска мрежа NDTV Profit в събота, позовавайки се на източници, запознати със случая.

Настоящият кръг от преговори за предложеното двустранно търговско споразумение вероятно ще бъде отложен за друга дата, се казва в доклада, което разочарова надеждите за известно облекчение преди крайния срок на 27 август, когато влиза в сила допълнителното мито върху индийските стоки.

По-рано този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи допълнително 25-процентно мито върху индийските стоки, позовавайки се на продължаващия внос на руски петрол от страна на Ню Делхи – ход, който рязко изостри напрежението между двете нации.

Новият данък върху вноса, който ще влезе в сила от 27 август, ще увеличи митата върху някои индийски износи до 50 процента – едни от най-високите, налагани на търговски партньор на САЩ.

Търговските преговори между Ню Делхи и Вашингтон се провалиха след пет кръга преговори поради разногласия относно отварянето на обширния индийски селскостопански и млечен сектор и спирането на покупките на руски петрол.

Министерството на външните работи на Индия заяви, че страната е несправедливо изолирана заради покупките на руски петрол, докато Съединените щати и Европейският съюз продължават да купуват стоки от Русия.

