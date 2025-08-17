Планираното посещение на американски търговски преговарящи в Ню Делхи от 25 до 29 август беше отменено, което забавя преговорите за предложеното двустранно търговско споразумение, съобщи индийската бизнес и финансова новинарска мрежа NDTV Profit в събота, позовавайки се на източници, запознати със случая.

Настоящият кръг от преговори за предложеното двустранно търговско споразумение вероятно ще бъде отложен за друга дата, се казва в доклада, което разочарова надеждите за известно облекчение преди крайния срок на 27 август, когато влиза в сила допълнителното мито върху индийските стоки.

По-рано този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи допълнително 25-процентно мито върху индийските стоки, позовавайки се на продължаващия внос на руски петрол от страна на Ню Делхи – ход, който рязко изостри напрежението между двете нации.