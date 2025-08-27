Членът на Управителния съвет на Федералния резерв Лиза Кук отхвърли безпрецедентния опит на президента на САЩ Доналд Тръмп да я отстрани, заявявайки, че той няма законово право да предприеме подобна намеса срещу член на независимата централна банка на САЩ.

"Няма да подам оставка," заяви Кук, първата чернокожа жена, която служи в Управителния съвет на централната банка, в изявление във вторник, споделено с агенция AFP от нейния адвокат Абе Лоуъл.

"Президентът Тръмп се опита да ме уволни 'по причина', когато такава причина не съществува според закона, и той няма правомощия да го направи," добави тя.

След като миналата седмица призова за нейната оставка, Тръмп публикува писмо в понеделник вечерта на своята платформа Truth Social, в което твърди, че е уволнил Кук "с незабавен ефект."

Решението се основава на обвинения за неверни изявления в нейните ипотечни договори, като се твърди, че "има достатъчно основания да бъде отстранена от позицията си."

Адвокатът Лоуъл обеща да "предприеме всички необходими действия, за да предотврати опита на Тръмп за незаконно действие."

Потенциалният правен спор би бил поредният тест за президентските правомощия по време на новия мандат на Тръмп, като 79-годишният републиканец — подкрепян от лоялисти в правителството — решително се стреми да упражни изпълнителна власт.

Консервативното мнозинство във Върховния съд наскоро позволи на Тръмп да уволнява членове на други независими правителствени бордове, но същевременно направи изключение за Федералния резерв в своето решение.

Федералният закон гласи, че служителите на Федералния резерв могат да бъдат отстранени само "по причина," което може да се тълкува като злоупотреба или неизпълнение на задължения.

В своето съобщение за отстраняването на Кук, Тръмп посочи криминално препращане от 15 август от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране — твърд съюзник на Тръмп — към главния прокурор на САЩ.

Препращането, според Тръмп, предоставя "достатъчно основания" да се вярва, че Кук може да е направила "неверни изявления" в един или повече ипотечни договори.