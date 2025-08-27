ИКОНОМИКА
Управителят на Федералния резерв Лиза Кук заявява, че Тръмп няма правомощия да я уволни
Кук, номинирана за член на Съвета на управителите на Федералния резерв от Байдън през 2022 г., заявява, че „няма намерение да се поддава на натиск и да подаде оставка“. [Архивно фото] / Reuters
Членът на Управителния съвет на Федералния резерв Лиза Кук отхвърли безпрецедентния опит на президента на САЩ Доналд Тръмп да я отстрани, заявявайки, че той няма законово право да предприеме подобна намеса срещу член на независимата централна банка на САЩ.

"Няма да подам оставка," заяви Кук, първата чернокожа жена, която служи в Управителния съвет на централната банка, в изявление във вторник, споделено с агенция AFP от нейния адвокат Абе Лоуъл.

"Президентът Тръмп се опита да ме уволни 'по причина', когато такава причина не съществува според закона, и той няма правомощия да го направи," добави тя.

След като миналата седмица призова за нейната оставка, Тръмп публикува писмо в понеделник вечерта на своята платформа Truth Social, в което твърди, че е уволнил Кук "с незабавен ефект."

Решението се основава на обвинения за неверни изявления в нейните ипотечни договори, като се твърди, че "има достатъчно основания да бъде отстранена от позицията си."

Адвокатът Лоуъл обеща да "предприеме всички необходими действия, за да предотврати опита на Тръмп за незаконно действие."

Потенциалният правен спор би бил поредният тест за президентските правомощия по време на новия мандат на Тръмп, като 79-годишният републиканец — подкрепян от лоялисти в правителството — решително се стреми да упражни изпълнителна власт.

Консервативното мнозинство във Върховния съд наскоро позволи на Тръмп да уволнява членове на други независими правителствени бордове, но същевременно направи изключение за Федералния резерв в своето решение.

Федералният закон гласи, че служителите на Федералния резерв могат да бъдат отстранени само "по причина," което може да се тълкува като злоупотреба или неизпълнение на задължения.

В своето съобщение за отстраняването на Кук, Тръмп посочи криминално препращане от 15 август от директора на Федералната агенция за жилищно финансиране — твърд съюзник на Тръмп — към главния прокурор на САЩ.

Препращането, според Тръмп, предоставя "достатъчно основания" да се вярва, че Кук може да е направила "неверни изявления" в един или повече ипотечни договори.

Едно от твърдените неверни изявления е, че Кук е заявила две основни жилища — едно в Мичиган и друго в Джорджия.

Кук не е обвинена в престъпление, а твърдените неверни изявления са направени преди тя да заеме сегашната си позиция.

По-рано този месец Кук заяви в изявление, че няма "намерение да бъде принудена да подаде оставка," но ще приеме въпросите относно финансовата си история сериозно.

Конфликтът Тръмп-Пауъл

Федералният резерв не отговори веднага на запитванията на медиите.

В писмото си в понеделник Тръмп заяви: "Минимум, поведението, за което става въпрос, показва вид груба небрежност във финансовите транзакции, която поставя под въпрос вашата компетентност и надеждност като финансов регулатор."

Сенатор Елизабет Уорън, водещият демократ в Банковия комитет на Сената, нарече действията на Тръмп "авторитарно завземане на власт, което явно нарушава Закона за Федералния резерв."

Тя добави в изявление, че това "трябва да бъде отменено в съда."

Тръмп увеличава натиска върху Федералния резерв тази година, като многократно критикува неговия ръководител Джером Пауъл за това, че не е намалил лихвените проценти по-рано, въпреки благоприятните данни за инфлацията.

Политиците от Федералния резерв са предпазливи при намаляването на лихвите, докато наблюдават ефектите от тарифите на Тръмп върху цените.

Тръмп не крие презрението си към Пауъл, когото е наричал "глупак" и "идиот."

