Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди Израел във вторник, че има сериозни опасения относно доклади за сексуално насилие, извършвано от въоръжените и охранителни сили на страната, съобщава Ройтерс.
Сред обвиненията са инциденти със сексуално насилие върху гениталната област, продължително принудително събличане на пленници, както и унизителни и малтретиращи обиски с цел унижение и разпит.
В годишния си доклад до Съвета за сигурност на ООН относно сексуалното насилие, свързано с конфликти, Гутериш предупреди Израел, че може да бъде включен догодина в списъка на страните, „за които има достоверни подозрения за извършване или отговорност за модели на изнасилвания или други форми на сексуално насилие“.
Предупреждението произтича от „значителни опасения относно модели на определени форми на сексуално насилие, които са последователно документирани от ООН“, пише Гутериш.
Поради отказа на Израел да предостави достъп на наблюдатели на ООН, е било „предизвикателство да се направи окончателна оценка“ относно моделите, тенденциите и систематичното използване на сексуално насилие от страна на неговите сили, добави той, като призова израелското правителство „да предприеме необходимите мерки за незабавно прекратяване на всички актове на сексуално насилие и да изготви и приложи конкретни ангажименти с определени срокове“.
Посланикът на Израел в ООН Дани Данон нарече тези опасения „неоснователни обвинения“. „ООН трябва да се съсредоточи върху шокиращите военни престъпления и сексуалното насилие на Хамас и освобождаването на всички заложници. Израел няма да се откаже от защита на своите граждани и ще продължи да действа в съответствие с международното право“, заяви Данон в изявление.
През юли 2024 г. израелската армия обяви, че е задържала и разпитва девет войници, обвинени в сексуално насилие над палестински затворник в известния затвор Сде Тайман - съоръжение, използвано за задържане на лица, арестувани в Газа. По това време израелските медии съобщиха, че палестински затворник е бил хоспитализиран с тежки наранявания след предполагаемо групово изнасилване от военни охранители в затвора.
В доклада си Гутериш изрази и дълбока загриженост относно достоверни сведения за нарушения, извършени от руски военни, охранителни сили и съюзнически въоръжени групи, основно насочени към украински военнопленници, държани в 50 официални и 22 неофициални центрове за задържане в Украйна и Русия.
Той отбеляза, че много от документираните случаи включват сексуално насилие върху гениталната област, като електрошокове, побои, изгаряния, насилствено събличане и продължително голо задържане — всички използвани за унижение на задържаните и извличане на признания или информация.