Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди Израел във вторник, че има сериозни опасения относно доклади за сексуално насилие, извършвано от въоръжените и охранителни сили на страната, съобщава Ройтерс.

Сред обвиненията са инциденти със сексуално насилие върху гениталната област, продължително принудително събличане на пленници, както и унизителни и малтретиращи обиски с цел унижение и разпит.

В годишния си доклад до Съвета за сигурност на ООН относно сексуалното насилие, свързано с конфликти, Гутериш предупреди Израел, че може да бъде включен догодина в списъка на страните, „за които има достоверни подозрения за извършване или отговорност за модели на изнасилвания или други форми на сексуално насилие“.

Предупреждението произтича от „значителни опасения относно модели на определени форми на сексуално насилие, които са последователно документирани от ООН“, пише Гутериш.

Поради отказа на Израел да предостави достъп на наблюдатели на ООН, е било „предизвикателство да се направи окончателна оценка“ относно моделите, тенденциите и систематичното използване на сексуално насилие от страна на неговите сили, добави той, като призова израелското правителство „да предприеме необходимите мерки за незабавно прекратяване на всички актове на сексуално насилие и да изготви и приложи конкретни ангажименти с определени срокове“.